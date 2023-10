iMessage concerné par les règles de la DMA en Europe ? L’enquête est ouverte !

L’équilibre précaire entre innovation technologique et régulation équitable est une nouvelle fois mis à l’épreuve sur l’échiquier européen. La Commission européenne, armée du Digital Markets Act (DMA), vise désormais les géants Apple et Microsoft, avec un œil critique sur des services tels qu’iMessage, Bing, Edge et Microsoft Advertising. Alors que le paysage numérique continue d’évoluer à une vitesse fulgurante, l’enquête en cours pourrait bien esquisser les contours d’un avenir numérique où la concurrence loyale ne sera pas simplement encouragée, mais méticuleusement régulée.

L’Europe enquête si iMessage doit être concerné par les règles de la DMA

La Commission européenne a récemment étendu son champ d’investigation à deux géants de la technologie, Apple et Microsoft, avec une attention particulière portée à iMessage, Bing, Edge, et Microsoft Advertising, dans le contexte des nouvelles régulations de l’Union européenne.



Le cœur de cette investigation repose sur la conformité des entreprises avec le Digital Markets Act (DMA), une législation de l’UE conçue pour réguler les grandes plateformes numériques. En dépit de la contestation de la désignation de leurs services respectifs en tant que “services de plate-forme de base” par Apple et Microsoft, la Commission est résolue à examiner la pertinence et l’impact de ces services sur le marché et leur intégration dans les activités des entreprises, y compris dans l’utilisation par les professionnels.

L’objectif de l’enquête va au-delà de la simple évaluation de l’importance d’iMessage et des services de Microsoft comparativement aux alternatives disponibles sur le marché. Elle englobe une analyse poussée de la taille de leur base d’utilisateurs et de la manière dont ces services sont tissés dans les pratiques opérationnelles des entreprises, spécialement en ce qui concerne les utilisateurs professionnels.



Depuis l’ouverture des enquêtes en septembre, le processus s’est manifesté à travers des questionnaires envoyés par la Commission afin d’évaluer l’importance des services en question. Les données récoltées offriront une vue panoramique sur le rôle joué par ces services et leur implication dans les interactions quotidiennes des utilisateurs et des entreprises au sein du marché unique numérique.



La Commission vise à boucler son évaluation dans un délai de cinq mois, un laps de temps relativement court étant donné les modifications potentielles pour les deux entreprises concernées. Si les services étudiés s’avèrent non-conformes au DMA, Apple et Microsoft pourraient être contraints de se soumettre à de nouvelles règles d’opération dans l’espace économique européen.



Le DMA demande aux géants de la technologie d’ouvrir leur plate-forme aux applications tierces et de faciliter pour les utilisateurs le changement d’applications par défaut. Cela a été conçu dans le but de promouvoir une concurrence loyale et de briser les potentielles positions monopolistiques dans l’espace numérique.



La mise en place d’un environnement numérique plus concurrentiel et équitable en Europe est indéniablement une montagne à escalader, mais avec des règles fermes et des enquêtes approfondies, la Commission européenne espère remodeler le paysage numérique dans l’intérêt des utilisateurs et des entreprises compétitives de l’UE. Les résultats de ces enquêtes ne détermineront pas seulement le futur proche d’Apple et de Microsoft en Europe, mais pourraient également tracer la voie pour une nouvelle ère de régulation des technologies à travers le continent.



Source