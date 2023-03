Le régulateur britannique prolonge son enquête sur l'App Store et sa politique

Depuis plusieurs années, l'App Store est visé par plusieurs régulateurs dans le monde. Plusieurs enquêtes en cours cherchent à déterminer si Apple exploite des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient nuire aux développeurs et entreprises. L'autorité de la concurrence britannique a décidé de poursuivre son enquête sur l'App Store. Celle-ci estime qu'elle n'est pas encore apte à tirer des conclusions.

Une prolongation qui sous-entend un problème avec l'App Store ?

Depuis un long moment, la Competition and Markets Authority (CMA) enquête sur l'App Store d'Apple et sur le Play Store de Google, soupçonnant un monopole dans la distribution des applications. Après avoir consulté des experts, le régulateur britannique a constaté un "fort soutien" en faveur d'une enquête approfondie sur la position dominante d'Apple et de Google sur le marché et sur les restrictions imposées pour les applications qui souhaitent proposer une expérience de cloud gaming.



Les géants du secteur tels que Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce NOW, Blacknut ou encore Parsec ont pour la majorité affirmé lors de la consultation que la politique de l'App Store d'Apple nuisait à leur activité et les empêchait d'atteindre convenablement les utilisateurs dans l'écosystème Apple. Ces entreprises ont exprimé leur préoccupation quant aux pratiques anticoncurrentielles d'Apple et ont demandé au régulateur britannique d'intervenir pour garantir une concurrence loyale sur le marché.

En janvier 2022, Apple a réclamé que l'enquête en cours chez la CMA soit annulée, assurant que le régulateur n'avait pas respecté les exigences locales lors de l'officialisation de l'enquête. Les avocats d'Apple ont probablement adopté cette stratégie pour éviter que l'enquête aille trop loin et confirme une position de monopole dans un avenir proche.



Aujourd'hui, les enquêteurs de la CMA veulent poursuivre leur investigation et comptent continuer à se rapprocher des collaborateurs de l'App Store afin de déterminer si les restrictions imposées par la société sont justifiées ou si elles nuisent à la concurrence sur le marché. Les enquêteurs examinent également si la politique de l'App Store a un impact sur les prix et la qualité des applications disponibles pour les consommateurs.



L'enquête de la CMA intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre les pratiques des géants technologiques, notamment Apple et Google, qui sont souvent accusés d'enfermer les consommateurs dans leur écosystème et de verrouiller les concurrents. En cas de violation des règles de la concurrence, Google et Apple risquent de se voir infliger une lourde sanction financière par la CMA et contraint à modifier leurs pratiques en urgence.