Le suivi publicitaire d'iOS 14.5 bientôt au coeur d'une enquête du régulateur français ?

Dans la mise à jour iOS 14.5 sortie le 26 avril 2021, Apple a proposé pour la première fois à ses utilisateurs la possibilité de choisir soi-même ses paramètres de confidentialité en ce qui concerne le suivi de l'activité pour fournir des publicités ciblées. Cette pratique devrait bientôt faire l'objet d'une enquête par l'Autorité de la concurrence en France.

Apple pourrait rencontrer des difficultés en France

L'Autorité de la concurrence française pourrait bientôt ouvrir une enquête contre Apple et sa fonctionnalité "anti suivi publicitaire". Cette initiative fait suite à une plainte déposée contre Apple, affirmant que la société ne respecte pas les règles de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée (RGPD).

Le plaignant accuse le géant californien de ne pas se conformer à sa politique "anti suivi publicitaire" avec ses propres applications préinstallées sur ses produits et celles qui sont disponibles au téléchargement sur l'App Store. Cette plainte est soutenue par quatre associations professionnelles françaises de la publicité, notamment l'Union des Entreprises de conseil et d'Achat Media (UDECAM), l'Interactive Advertising Bureau France, la Mobile Marketing Association (MMA) et GESTE, un groupe de plusieurs médias. Si les plaignants parviennent à faire condamner Apple, l'entreprise pourrait recevoir une lourde sanction.



Il y a deux ans, l'Autorité de la concurrence avait déclaré que la nouvelle position d'Apple ne reflétait pas une pratique anticoncurrentielle, cependant, à l'époque, la recherche n'avait pas été approfondie. À l'issue de cette enquête, l'avis du régulateur pourrait changer concernant le comportement d'Apple et l'anti suivi publicitaire.

La fonctionnalité "anti suivi publicitaire" d'iOS 14.5 a été déployée par Apple en avril 2021. Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de choisir s'ils souhaitent partager leurs données personnelles avec les annonceurs tiers. Elle oblige également les applications à demander l'autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d'autres apps et sites web.



Cette fonctionnalité a été vivement critiquée par les entreprises de publicité en ligne, qui craignaient que cela ne réduise leur capacité à cibler les consommateurs avec des publicités personnalisées. Cependant, Apple a déclaré que cette fonctionnalité était destinée à protéger la vie privée des utilisateurs et à leur donner plus de contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées.



L'enquête de l'Autorité de la concurrence française pourrait avoir des conséquences importantes pour Apple et le marché publicitaire en ligne. Si l'entreprise est reconnue coupable de ne pas respecter les règles de protection de la vie privée, elle pourrait être contrainte de changer sa politique anti suivi publicitaire.