iOS : l'anti-suivi publicitaire est au coeur d'une enquête en France

Il y a plus de 2 ans, Apple a mis en place une nouvelle obligation pour les applications distribuées sur l'App Store, celles-ci doivent maintenant demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être suivis ou non pour afficher des publicités ciblées. Ce changement n'a pas plu au secteur de la publicité en France puisqu’aujourd'hui, 4 groupes ont décidé de passer à l'offensif contre Apple. L'autorité de la concurrence française a ouvert une enquête suite à des plaintes contre le géant californien qui est accusé de mettre en place des conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes.

Nouvelle enquête sur les pratiques d'Apple

La transparence du suivi des applications a été un sujet qui a fait beaucoup débat lorsque Apple a prévenu les développeurs que c'était désormais terminé de suivre les utilisateurs sans les informer ni même leur demander l'autorisation. Le secteur de la publicité a énormément été impacté par cette mesure, car comme il n'est plus possible de suivre les utilisateurs qui refusent d'être suivis, les publicités ciblées (celles qui génèrent le plus d'argent) ne peuvent plus être exploitées.



Selon quatre groupes spécialisés dans la publicité en France, cette nouvelle stratégie d'Apple est clairement discriminatoire. Une plainte déposée estime qu'Apple abuse de sa position dominante en obligeant les développeurs à demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être suivis ou non. Face au mécontentement de tout un secteur et cette plainte, l​​​'autorité française de la concurrence a officiellement informé Apple cette semaine qu'une enquête était ouverte afin de voir si les accusations d'abus de position dominante sont bien réelles.

Surpris de cette décision, un porte-parole d'Apple a déclaré à Bloomberg :

La transparence du suivi des applications donne aux utilisateurs plus de contrôle en exigeant que toutes les applications demandent la permission avant de les suivre. Nous avons déjà reçu un fort soutien de la part des organismes de réglementation et des défenseurs de la protection de la vie privée sur l'objectif de l'ATT.

Pour Apple, il est hors de question de revenir à l'ancien modèle, l'entreprise affirme être fière d'avoir donné le pouvoir aux utilisateurs d'accepter ou de refuser d'être suivi par une application.