Google a profité de sa I/O 2023 pour tacler Apple sur l'adoption du RCS

Aujourd'hui, si vous discutez avec un tiers par iMessage, vous aurez une tonne d'avantages comme l'envoi de vidéo, de GIF, des conversations de groupe... L'expérience sera complète et bien meilleure. Cependant, si votre destinataire n'a pas d'iPhone, l'échange de messages se fera par les classiques SMS, ce qui apportera plein de contraintes. Google a une nouvelle fois taclé Apple hier soir qui ne veut pas adopter le RCS pour les messages entre utilisateur iOS et Android.

Le RCS est un succès, assure Google

En choisissant de conserver les SMS plutôt que de passer au RCS, Apple choisit volontairement de proposer à ses clients une expérience utilisateur "bas de gamme" qui va limiter les possibilités lors de la conversation avec un proche. Google l'a répété une fois encore lors de sa conférence I/O qui a eu lieu hier soir. La firme de Mountain View a expliqué que malgré l'absence d'Apple, le protocole RCS pour les messages est un véritable succès à travers le monde avec 800 millions d'utilisateurs qui peuvent s'envoyer des GIF, des fichiers de tout type, des messages audio, échanger en groupe, avoir une indication quand le dernier message a été lu...



Pour faire simple, Google estime qu'aujourd'hui, Apple ne devrait plus proposer les SMS à ses clients, ce type de messagerie est dépassé et ne correspond plus du tout aux besoins de notre époque. C'est d'ailleurs pour cela que quand un utilisateur iOS discute avec une personne qui possède un smartphone sous Android, la majorité passe par des applications tierces comme WhatsApp, Facebook Messenger, Signal ou Telegram qui fournissent du RCS entre les deux OS.

Dans sa conférence, Sameer Samat, vice-président d'Android, a déclaré :

Nous espérons que tous les systèmes d’exploitation mobiles comprendront le message et adopteront le RCS. Ainsi, nous pourrons tous nous retrouver dans la conversation de groupe, quel que soit l’appareil que nous utilisons.

Ce n'est pas la première fois que Google insiste pour dire à Apple de passer au RCS, l'entreprise l'a même fait dans une publicité géante à Las Vegas où on voit une conversation par message qui interpelle Apple.



Du côté d'Apple, le RCS n'est pas d'actualité, le géant californien souhaite privilégier "l'effet écosystème" en mettant en avant les atouts qu'apporte le RCS en exclusivité dans... iMessage.

Avec un code de couleurs vert (pour les SMS) et bleu (pour les iMessage), Apple maintient une distinction qui permet de créer une différence entre les utilisateurs Android et iOS. Inconsciemment, les utilisateurs d'iPhone incitent parfois leurs proches à choisir l'iPhone pour leur prochain smartphone quand ils voient qu'ils sont limités par les SMS, ce que cherche justement Apple.



Quant à la position de Tim Cook sur la prise en charge du RCS, elle est claire. Lors de la Code Conférence qui a eu lieu en septembre 2022, le CEO d'Apple a exprimé un refus quant à l'intégration du RCS entre utilisateur iOS et Android. Tim Cook a même recommandé à la personne qui lui a posé la question : "acheter un iPhone à votre mère". Ce qui a bien fait rire Jony Ive et Laurene Powel Jobs (la femme de Steve Jobs) qui étaient à côté de Tim Cook.