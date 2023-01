Google exhorte Apple à passer à RCS avec une pub géante à Las Vegas

Google poursuit sa campagne #GetTheMessage pour tenter de convaincre Apple d'adopter le protocole de messagerie RCS, cette fois-ci avec une grande publicité sur le thème du Nouvel An à Harmon Corner à Las Vegas. Une énième initiative qui risque de rester, encore une fois, vaine. Apple ne souhaite pas ouvrir iMessage, car le service contribue à l’écosystème qui plaît tant aux clients et qui permet de retenir les utilisateurs.

Nouvelle demande de Google

Le panneau d'affichage numérique exhorte Apple à ne pas "laisser tomber la balle" pour réparer ses "photos et vidéos pixelisées". Chose qui n’est pas vraie puisque iMessage préserve la qualité, du moment que le transfert est réalisé entre deux appareils Apple.

Hé Apple, c'est Android



La balle est peut-être tombée sur 2022, mais vous n'avez pas à laisser tomber la balle pour réparer vos photos et vidéos pixelisées. Voici un code pour faire avancer les choses...

Après ce court message sans équivoque, le panneau fait défiler le code RCS, et se termine par un appel aux clients pour "aider Apple à #GetTheMessage", le hashtag utilisé par Google tout au long de sa campagne.



Google a lancé la campagne "Get the Message" en août dernier avec un site Web complet soulignant les avantages du protocole commun RCS, notamment la prise en charge de photos et de vidéos de plus haute résolution, de messages audio et de fichiers de plus grande taille, ainsi qu'un meilleur chiffrement des données (à démontrer), des réactions multi-plateformes aux emoji et des discussions de groupe plus fiables sur différents appareils.

Google continues into 2023 with more RCS ads targeted at Applehttps://t.co/fB6Mst1xXh — Aaron (@aaronp613) January 5, 2023

Google a harcelé Apple pour qu'elle adopte RCS depuis plus d'un an par le biais de son site Web, de ses appels sur Twitter, de ses publicités et autres, mais Apple n’y a jamais répondu favorablement. En fait, le PDG d'Apple, Tim Cook, a récemment déclaré que RCS n'était pas une priorité.

Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous y consacrions beaucoup d'énergie à ce stade.

Cool avait même répondu à un journaliste qui demandait comment faire pour mieux communiquer avec sa mère qui possédait un Android, « achetez-lui un iPhone ».



Tous les grands opérateurs et fabricants de téléphones mobiles ont mis en place le support RCS, y compris Bouygues, Orange, SFR, AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony et d'autres, Apple restant le seul récalcitrant.