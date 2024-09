Coup dur pour Apple : le Japon adopte une loi pour obliger le Sideloading

Après l'Europe qui a contraint Apple à ouvrir la distribution des applications sur l'iPhone, c'est au tour du Japon. Une nouvelle loi qui vient d'être adoptée oblige les géants comme Apple à accepter les stores tiers pour permettre aux clients de télécharger sur d'autres stores. Pour les consommateurs, cela annonce des prix potentiellement plus compétitifs, plus de choix, mais aussi un risque important pour la sécurité et la confidentialité. Bien sûr, Apple est contre cette pratique, mais comme en Europe, l'entreprise n'aura pas son mot à dire et devra respecter la loi.

Le Japon bascule dans le Sideloading

Le Parlement japonais vient de franchir une étape majeure dans la régulation des géants technologiques comme Apple en adoptant une législation destinée à promouvoir la concurrence dans la distribution des applications sur les systèmes d'exploitation pour smartphones, notamment iOS et Android. Cette nouvelle loi contraint Apple à ouvrir ses appareils iOS aux magasins d'applications tiers et aux fournisseurs de paiement externes.



Approuvée cette semaine par la chambre haute du Japon, cette législation entrera en vigueur après l'approbation du Cabinet dans un délai de dix-huit mois, soit d'ici fin 2025. L'objectif principal est de limiter la domination des grandes entreprises technologiques sur le marché des smartphones, en rendant obligatoire l'autorisation de télécharger des applications en dehors de l'App Store ainsi que l'utilisation de systèmes de paiement externes tels que PayPal et Stripe.

La loi impose plusieurs modifications importantes à Apple :

Permettre l'utilisation de magasins d'applications tiers : Apple devra autoriser les utilisateurs à installer des applications provenant de sources autres que l'App Store. Fonctionnalités égales pour tous : les développeurs tiers devront avoir accès aux mêmes fonctionnalités que celles disponibles pour les applications et services Apple, y compris le NFC pour les paiements sans contact. Intégration de services de paiement tiers : les développeurs pourront intégrer des services de paiement externes dans leurs applications, même si celles-ci sont distribuées via l'App Store. Interdiction de favoriser ses propres services : Apple ne pourra plus favoriser ses propres services dans les résultats de recherche sans raison valable. Le Japon est en train de vendre du rêve à Spotify... l'entreprise suédoise s'est toujours plainte de ce comportement de la part d'Apple. Paramètres par défaut modifiables : Les utilisateurs pourront changer les paramètres par défaut lors de l'installation, comme le choix du navigateur par défaut. Protection des données des concurrents : Apple ne pourra pas exploiter les données obtenues sur les logiciels concurrents à l'avantage de ses propres applications.

En cas de non-respect de la loi, Apple s'expose à des amendes pouvant atteindre 20 % de son chiffre d'affaires et jusqu'à 30 % pour les infractions répétées. Cette législation a suscité des préoccupations chez Apple, qui s'inquiète des répercussions sur la sécurité et la vie privée des utilisateurs.



Cependant, cette loi est accueillie favorablement par certains développeurs. Epic Games, par exemple, a déjà annoncé son intention de lancer Fortnite et sa plateforme de magasin de jeux sur iOS au Japon d'ici fin 2025. D'autres entreprises suivront le mouvement pour éviter les règles strictes de l'App Store.



À l'instar de l'Europe, qui a déjà pris des mesures similaires, le Japon cherche à créer un environnement numérique plus équitable et compétitif. Ce mouvement pourrait inspirer d'autres pays à suivre le même chemin dans les prochaines années.