Apple Plans enrichit sa couverture des transports au Japon avec Tokyo

Apple continue d'étoffer les fonctionnalités de son application Plans à travers le monde. Après avoir récemment ajouté les horaires en temps réel des transports en commun parisiens, c'est au tour de la mégalopole de Tokyo de bénéficier de cette option bien pratique. Une mise à jour importante pour les utilisateurs japonais d'iPhone qui pourront mieux planifier leurs déplacements dans la capitale nippone.

Plus de 20 lignes de transports tokyoïtes couvertes

Bonne nouvelle pour les tokyoïtes et les visiteurs de la capitale japonaise. L'application Plans d'Apple affiche désormais les horaires en temps réel de plus de 20 lignes de chemins de fer, bus et tramways qui sillonnent la zone métropolitaine de Tokyo. Parmi les opérateurs couverts, on retrouve notamment les deux principaux réseaux, JR East et Tokyo Metro.

Concrètement, en planifiant un itinéraire dans Plans, les utilisateurs verront s'afficher les prochains départs avec les horaires mis à jour en direct, ainsi que l'heure d'arrivée estimée. L'app indiquera aussi les correspondances possibles pour rejoindre sa destination. Autre information utile : les éventuelles suspensions de trafic ou retards seront aussi remontés, même si c'est assez rare dans un pays réputé pour la ponctualité légendaire de ses transports.

Pour bénéficier de ces données en temps réel fournies par l'ODPT (Open Data Public Transportation Council), aucune mise à jour n'est nécessaire. Il suffit d'ouvrir Plans et de rechercher son trajet en sélectionnant les transports comme mode de déplacement.

La cartographie japonaise s'enrichit dans iOS 18

Ce n'est pas la seule amélioration prévue pour Plans au pays du Soleil Levant. Avec la sortie d'iOS 18 cet automne, les utilisateurs japonais pourront profiter de cartes topographiques détaillées sur leur iPhone. Au programme : des courbes de niveaux, un rendu en relief des paysages et même les sentiers de randonnée. De quoi ravir les amateurs de nature et d'activités outdoor.

Depuis plusieurs années, Apple n'a de cesse d'enrichir Plans pour grignoter des parts de marché face à Google Maps. Si l'application a longtemps souffert de la comparaison, elle dispose aujourd'hui de solides arguments, en particulier sur son marché domestique américain. Mais la firme de Cupertino n'oublie pas le reste du monde.

Après Paris en mai dernier, l'ajout des horaires en temps réel des transports de Tokyo montre qu'Apple compte bien rattraper son retard, y compris au Japon où Plans accusait un certain déficit de fonctionnalités par rapport à son rival de Mountain View. Nul doute que d'autres grandes villes asiatiques suivront prochainement.



