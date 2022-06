Kuo annonce la sortie du casque AR/VR pour le deuxième trimestre 2023

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Les spéculations autour de la présentation du casque de réalité mixte lors de la WWDC 2022 ont fait chou blanc hier soir. La société n'a pipé mot à propos de ce nouveau produit, ni même de la réalité augmentée, pourtant toujours mis en avant depuis la sortie d'ARKit avec iOS 11. L'analyste Ming-Chi Kuo pense désormais que le casque AR/VR d'Apple arrivera au deuxième trimestre 2023, soit un peu plus tard que prévu.

Une nouveauté décalée à 2023

Malgré toutes les rumeurs (dont une partie était sienne), Kuo avait affirmé quelques jours avant la WWDC qu'il ne pensait pas que le casque serait annoncé lors de l'événement. Au lieu de cela, l'analyste a déclaré que le nouveau casque AR/VR d'Apple pourrait arriver au cours du premier trimestre de 2023. L'analyste Jeff Pu, de Haitong International Securities, a également indiqué que le produit serait retardé jusqu'au premier trimestre de 2023.



Lors du keynote d'ouverture de la WWDC 2022, Apple n'a donné aucun signe en direction d'un casque de réalité mixte, mais Kuo estime que l'entreprise a décidé décaler un peu plus le lancement du produit, cette fois au deuxième trimestre 2023.



Selon l'analyste, Apple devrait commencer les tests de validation technique (EVT) avec son casque dans les trois prochains mois. Si tout se passe bien, le produit pourrait être annoncé au début de 2023, les précommandes et la disponibilité intervenant quelques mois plus tard. Kuo pense également que l'entreprise fournira un accès anticipé au nouveau produit pour les développeurs quelques semaines après l'annonce à la presse.



Apparemment, la raison principal de ce calendrier chamboulé est le confinement en Chine qui a frappé à plusieurs reprises des régions stratégiques avec notamment les usines de Foxconn.

Un casque haut de gamme

D'après les rumeurs les plus insistantes, le casque AR/VR d'Apple sera doté d'une configuration innovante à trois écrans combinant deux écrans micro OLED et un panneau AMOLED, ainsi que de capteurs avancés pour la détection de l'environnement et des gestes dans l'espace. Pour cela, l'appareil pourrait avoir jusqu'à 14 caméras intégrées pour un suivi avancé.



Bien entendu, le casque d'Apple sera alimenté par une puce Apple Silicon afin qu'il puisse offrir des performances graphiques élevées, tout en préservant l'autonomie et un niveau de chaleur le plus bas possible. Les maquettes divulguées suggèrent que le design sera inspiré des AirPods Max et de l'Apple Watch, tout cela sous realityOS et pour un prix compris entre 2000 et 3000 dollars...