Spotify annonce un deuxième trimestre qui frôle la perfection

S’il y a un service de streaming qui est particulièrement observé par les investisseurs et analystes, il s’agit bien de Spotify. En position de leadership sur le marché du streaming, Spotify est menacé par Apple Music qui se rapproche dangereusement de la première place. Est-ce que le service de streaming suédois continue à afficher une croissance malgré la concurrence très agressive ? La réponse est oui !

Un merveilleux trimestre

Spotify a dévoilé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les chiffres sont impressionnants. La firme suédoise continue de montrer des signes de robustesse et de croissance continue, en particulier dans son segment d’abonnés premium. Ça tombe bien puisque les abonnés aux offres Spotify Premium rapportent largement plus que les abonnés gratuits rentabilisés grâce à la publicité !



Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente, atteignant 626 millions. Parallèlement, le nombre d’abonnés premium a connu une augmentation de 12 %, portant le total à 246 millions d’abonnés.

Performance financière remarquable

Le chiffre d’affaires total a grimpé de 20 % en glissement annuel, atteignant 3,8 milliards d’euros. Cette augmentation accélérée de la croissance du chiffre d’affaires rapproche Spotify de son objectif fixé lors de l’Investor Day en 2022, qui visait une croissance de 20 %.



La marge brute de l’entreprise a également atteint un niveau record, augmentant de 510 points de base en glissement annuel pour atteindre 29,2 %. Ce chiffre a permis à Spotify d’enregistrer un bénéfice brut dépassant le milliard d’euros pour le deuxième trimestre consécutif.



Le résultat d’exploitation s’est amélioré, il a atteint un nouveau record trimestriel de 266 millions d’euros, ce résultat a été impacté par des charges sociales s’élevant à 59 millions d’euros. Ces charges incluent les salaires et les avantages sociaux des employés dans certains des pays où Spotify opère.



Spotify continue de montrer une dynamique positive avec une croissance du nombre d’utilisateurs et des abonnés, ainsi qu’une performance financière robuste. Ces résultats exceptionnels montrent que Spotify a encore la capacité à attirer et fidéliser un nombre croissant d’utilisateurs à travers le monde.



