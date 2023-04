Les utilisateurs d'Apple Watch sont parmi les plus fidèles

Si vous détenez une Apple Watch, vous avez probablement compris l'intérêt qu'elle peut vous apporter au quotidien : vos notifications en temps réel, la gestion de la musique en cours, le suivi santé pendant vos activités sportives, la surveillance permanente de votre rythme cardiaque... L'Apple Watch a tellement fait pour ses utilisateurs jusqu'ici qu'elle est devenue indispensable et ça se constate dans les renouvellements comparé aux montres concurrentes !

Les clients Apple qui détiennent l'Apple Watch sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour changer de modèle

Selon un récent rapport de Counterpoint Research, l'Apple Watch est sans aucun doute la montre connectée qui rend le plus fidèles ses utilisateurs, les résultats de l'étude indiquent clairement que quand vous possédez la montre connectée d'Apple, les chances que vous changiez pour une génération plus récente sont très élevées. Les utilisateurs de l'Apple Watch sont aussi très peu à passer sur une montre connectée concurrente, il faut dire que pour obtenir une expérience optimale avec votre iPhone, l'Apple Watch est la mieux placée !



L'Apple Watch est utilisée par plus de 80% des utilisateurs d'iPhone qui possèdent une smartwatch. En comparaison, 71% des utilisateurs d'Android possédant une smartwatch possèdent également une Pixel Watch, ce qui montre un plus grand attachement des utilisateurs d'Android à la smartwatch de Google. En outre, la Samsung Galaxy Watch est utilisée par 40% des propriétaires de smartphones Samsung qui possèdent une smartwatch.

Matthew Orf de Counterpoint Research précise tout de même :

Notre enquête auprès des consommateurs confirme un de nos principes généraux : les consommateurs achètent généralement leurs appareils dans le cadre d'un écosystème plus large d'appareils et de systèmes d'exploitation. Apple et iOS dominent le marché américain des smartphones et les utilisateurs d'iPhone sont plus susceptibles d'adopter d'autres produits Apple en raison de leur interopérabilité supérieure.

Quelles sont les fonctionnalités indispensables sur nos smartwatchs ?

Que faites-vous avec votre montre connectée ?

Le cabinet d'analyse a cherché à le savoir et les résultats ne sont pas vraiment surprenants :

Consultation des notifications

Consultation des derniers messages reçus

Appel vocal

Suivi de la santé et de l'activité

L'étude révèle aussi que le taux de satisfaction de l'Apple Watch est très élevé grâce aux nombreuses fonctionnalités qu'elle propose. Sur la totalité des participants, 82% ont répondu porter leur Apple Watch au quotidien.



Près de 8 personnes interrogées sur 10 ont déclaré qu'elles achèteraient une Apple Watch comme prochaine montre connectée, une statistique impressionnante pour l'Apple Watch. Aucune montre connectée concurrente a réussi à créer une fidélisation aussi importante auprès des consommateurs qui ont répondu à l'étude.



L'enquête révèle que "la part des personnes interrogées prêtes à payer 500 dollars ou plus pour leur prochaine smartwatch est deux fois plus importante que la part de celles qui ont déclaré avoir dépensé 500 dollars ou plus pour leur smartwatch actuelle", ce qui peut indiquer une augmentation des prix de vente conseillés dans ce secteur.



Source