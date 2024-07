Kuo pense que les stocks du Vision Pro d'Apple seront vite épuisés

Vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a annoncé hier qu'elle lancerait les précommandes pour son nouveau casque Vision Pro le 19 janvier, avec un lancement officiel aux États-Unis le 2 février. Si vous vous trouvez dans le pays à cette date, sachez qu'il faudra être rapide si vous souhaitez en acquérir un. D'après Ming-Chi Kuo, les stocks seront rapidement épuisés !

Ne tardez pas à réserver votre Vision Pro

L'analyste le mieux renseigné sur Apple a partagé son avis dans un nouveau rapport sur Medium couvrant l'annonce d'Apple :

Grâce à la demande des principaux fans d'Apple et des gros utilisateurs, le Vision Pro devrait être épuisé peu après sa mise en vente ou sa précommande, ce qui entraînera un délai d'expédition plus long.



Cependant, il est encore plus important de savoir si la demande pour Vision Pro peut être maintenue après que l'effet de nouveauté se soit dissipé, en fonction de la clarté et de la justesse du positionnement du produit et des applications clés de Vision Pro.

Kuo a ajouté que, selon lui, la firme de Cupertino pourrait avoir besoin de révéler plus de détails sur le casque à l'approche de la précommande ou du lancement pour aider à maintenir l'élan des ventes et attirer les développeurs. À l'heure actuelle, les inserts de lentilles ZEISS à partir de 99 $ (149 $ avec prescription) sont les seuls autres options pour le casque Vision Pro qu'Apple a annoncées.

Pour mémoire, Apple a seulement indiqué que le Vision Pro serait disponible "à partir de 3 499 $ avec 256 Go de stockage", ce qui suggère que les clients se verront proposer une série d'options de configuration à des prix de plus en plus élevés. Nous avions rapporté que le Vision Pro embarquerait jusqu'à 1 To de stockage.



Les clients qui craqueront pour le casque de réalité mixte d'Apple auront droit à un bandeau Solo Knit, un bandeau Dual Loop, un masque Light Seal, deux coussins Light Seal, une housse pour l'avant de l'appareil, un chiffon de polissage, une batterie, un câble de charge USB-C et un adaptateur d'alimentation USB-C.



Malgré toutes ces informations, certaines zones d'ombres subsistent. La plus importante reste très probablement la capacité à utiliser le Vision Pro alors que la batterie externe se recharge sur une prise secteur. La fiche produit l'indiquait au départ, mais ce n'est plus le cas. Apple proposera probablement des unités de batterie supplémentaires à l'achat, mais l'entreprise n'a pas encore confirmé officiellement cette possibilité.



Pour en revenir aux stocks, Apple devrait fabriquer moins de 400 000 unités en 2024, des rapports antérieurs suggérant qu'Apple a été contraint de procéder à des "réductions drastiques" de ses prévisions de production en raison de difficultés de fabrication. Le casque est un bijou de technologie, avec des dizaines de capteurs et caméras, des écrans OLED 4K, une puce M2, une puce R1 et plus encore.



Avant d'acheter, Apple prévoit de proposer des démonstrations du Vision Pro dans les Apple Store à partir du vendredi 2 février.