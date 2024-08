Apple publie visionOS 1.0.3 et corrige plusieurs bugs

Nous l'avons vu dans plusieurs tests venant d'influenceurs ou même de médias spécialisés dans la tech, le système visionOS comporte encore quelques bugs depuis la disponibilité de l'Apple Vision Pro. Ce qui est positif, c'est que la firme de Cupertino fait son maximum pour régler les soucis de visionOS qui pourraient gêner la bonne expérience utilisateur. Après visionOS 1.0.2, Apple publie ce soir une autre mise à jour corrective : visionOS 1.0.3 !

visionOS 1.0.3 est disponible

Dans une approche visant à améliorer la fiabilité et la performance de son premier ordinateur spatial, Apple a officiellement lancé ce soir la mise à jour visionOS 1.0.3 pour son Apple Vision Pro. Cette mise à jour apparaît seulement 10 jours après la commercialisation du Vision Pro qui a eu lieu le vendredi 2 février. Apple semble avoir écouté les retours des bugs et instabilités rencontrés par les utilisateurs et pour la plupart remontés au service technique de l'entreprise ou sur les forums d'entraide.



La mise à jour visionOS 1.0.3 est cruciale pour les utilisateurs des Apple Vision Pro, voici ce que dit Apple dans sa note de mise à jour, dont la réinitialisation du mot de passe d'abord vu sur visionOS 1.1 bêta :

Cette mise à jour fournit des corrections de bogues importants et ajoute une option pour réinitialiser votre appareil si vous avez oublié votre code d'accès.

Apple encourage vivement les utilisateurs américains à installer la version 1.0.3 pour bénéficier d'une meilleure réactivité et stabilité de visionOS. La mise à jour est disponible dans les réglages de l'Apple Vision Pro, pour les nouveaux ordinateurs spatiaux qui s'activent quotidiennement, visionOS 1.0.3 sera proposée au cours des étapes d'activation de l'appareil.



Pour l'instant, l'Apple Vision Pro reste une exclusivité aux États-Unis, Apple n'a pas encore lancé son ordinateur spatial à l'international. On espère d'autres vagues de lancement avant l'été 2024, il faut dire que le produit est très attendu en France et dans le reste du monde !



