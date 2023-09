L'excellent Baldur's Gate III bientôt disponible sur Mac !

Les utilisateurs de Mac qui attendent avec impatience la sortie complète de Baldur's Gate III n'auront plus à patienter longtemps, puisque Larian Studios a annoncé que le jeu serait disponible le 21 septembre. Auparavant, les gamers d'Apple ne pouvaient accéder qu'à une version d'accès anticipé limitée, leur permettant de jouer au premier acte du jeu, soit environ 25 heures de contenu. Cependant, la prochaine version permettra aux joueurs Mac de poursuivre leur voyage à travers les Tours du Lever de Lune et d'explorer les secrets du troisième acte, qui succède à Baldur's Gate et Baldur's Gate II, des jeux que l'on trouve aussi sur iPad.

Baldur's Gate 3 arrive !

Baldur's Gate 3 a été lancé pour les PC Windows le 3 août et est depuis peu disponible sur PlayStation 5. S'il reste une exclusivité PS5 sur consoles, ce statut n'est pas du à un accord avec Sony Entertainment. Larian Studios a été confronté à des problèmes techniques qui ont empêché le jeu d'être lancé sur Xbox en même temps que sur PS5.



Les règles de Microsoft imposent aux développeurs de s'assurer que les jeux sortis sur les séries S et X présentent les mêmes caractéristiques. Malheureusement, Larian Studios n'a pas réussi à faire fonctionner la fonction de coopération en écran partagé du jeu sur la série S, moins puissante. Après des discussions avec Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, le développeur a reçu l'autorisation de sortir le titre pour la série S sans la fonction d'écran partagé. À la place, le jeu proposera une progression croisée entre Steam et les deux consoles Xbox. Bien que la date de sortie de la version Xbox de Baldur's Gate III ne soit pas encore connue, elle devrait arriver avant la fin de l'année.



Bref, si vous avez un Mac récent, de préférence avec une puce MX, vous pouvez cocher la date du 21 septembre 2023.

Notre avis sur Baldur's Gate 3

Larian Studios démontre une fois de plus son expertise dans le domaine des jeux de rôle, réussissant à magnifier l'univers riche et complexe de Donjons & Dragons. Baldur's Gate 3 s'impose comme la meilleure adaptation vidéoludique de la licence, tout simplement. Cette aventure "dont vous êtes le héros" se distingue par sa générosité, sa maîtrise des conventions du genre et son désir constant de surpasser les attentes. BG3 se positionne comme l'expérience ultime pour les amateurs de jeux de rôle, mais également au-delà. Certes, ce RPG requiert une configuration de pour une expérience optimale et peut s'avérer exigeant, en particulier pour les novices. Cependant, jouer à Baldur's Gate III équivaut à forger sa propre histoire, une narration unique qui vous appartient.



C'est beau, accessible, technique, intelligent et tellement plus encore sur PS5. C'est une pure merveille qu'il nous tarde de pouvoir tester sur Mac !



Attention, le jeu propose une aventure incroyable de plus de 100 heures !