Le MacBook Pro M3 Max le plus cher (128 Go / 8 To) coûte 8 529 €

Le MacBook Pro M3 Max 16 pouces haut de gamme d'Apple a beau démarré à 4 249 € avec la puce M3 Max la plus puissante, il est possible de dépasser les 8 000 euros avec quelques options lors de la configuration en ligne. Au total, avec 128 Go de RAM et 8 To de stockage SSD, le MBP 16 pouces est vendu 8 529 €, alors que le modèle précédent, lancé en janvier 2023 (oui !) coûtait 7 599 euros.

Une hausse due à la RAM

Le MacBook Pro 16 pouces le plus haut de gamme a donc un prix de base de 4 249 € avec un CPU à 16 cœurs, un GPU à 40 cœurs, une mémoire unifiée de 48 Go et un SSD de 1 To. Une mise à niveau complète de la mémoire coûte 1 150 €, tandis qu'un SSD de 8 To ajoute 2 530 €, soit un total de 8 529 €. Le MacBook Pro 14 pouces peut être acheté avec les mêmes caractéristiques pour 8 254 € sur le site d'Apple. L'écart est vraiment minime avec la variante de 16 pouces.

La différence avec les autres puces est plus importante, car Apple limite la mémoire selon la version choisie. Si on peut atteindre 128 Go avec la puce Max, les clients qui optent pour la "Pro" pourront ajouter 36 Go de RAM et 24 Go sur la puce M3 standard.



Les nouveaux modèles MacBook Pro peuvent être commandés dès maintenant sur la boutique en ligne d'Apple. Les MacBook Pro M3 et M3 Pro seront expédiés aux clients la semaine prochaine, tandis que les modèles M3 Max arriveront plus tard en novembre. Les premières livraisons sont attendues pour le 7 novembre, d'ici-là les revendeurs comme Amazon et Fnac auront également du stock.



Rappelons que, hormis la puce M3 gravée en 3 nm et apportant un surplus de performances et d'autonomie, les nouveautés sont très peu nombreuses. À part le coloris noir sidéral et l'écran 20 % plus lumineux, il n'y a rien à signaler.