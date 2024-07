Voici un composant du supposé écran du nouvel HomePod

Une nouvelle image d'un composant d'écran conçu pour un nouvel HomePod à venir a été partagée par Kosutami, un leaker très prolifique en matière de prototypes Apple, de l'enceinte à la montre, en passant par l'AirPower.

Une nouvelle preuve d'un HomePod avec écran

La photo en question dévoile une pièce circulaire en verre qui serait située en haut d'un HomePod ayant le même design que l'actuel HomePod 2. Le composant remplacerait l'interface tactile actuelle, et il serait même légèrement incurvé. La première fois que l'on a vu ce fameux écran, c'était en octobre 2023 sur un prototype fonctionnel.

Des rumeurs concernant un HomePod doté d'un écran circulent depuis 2021, et Apple semble même avoir plusieurs produits dans ses cartons. Le premier, le plus basique, est celui de la photo, une enceinte surmontée d'un écran tactile. Le panneau servira à afficher des informations provenant d'Apple Music, comme la chanson en cours de lecture, et il permettra d'utiliser SharePlay et d'autres fonctionnalités pour passer des appels ou contrôler la maison intelligente via HomeKit.

Mais plusieurs prototypes d'HomePod avec écran ont été mentionnés ces derniers mois. Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré qu'Apple travaillait sur un haut-parleur HomePod avec un écran semblable à celui d'un iPad et une caméra intégrée, ainsi que sur un HomePod avec un écran monté sur un bras robotique. Ming-Chi Kuo, analyste réputé, a également déclaré en 2023 qu'Apple sortirait un HomePod avec un écran de 7 pouces, soit une sorte d'iPad mini.

Reste que du côté d'Apple, nous n'avons eu droit à aucune indication quant à une sortie prochaine. La rumeur veut que l'entreprise n'ait pas encore arrêté son choix sur le modèle en question, mais un appareil au gabarit similaire à l'enceinte actuelle est à la fois plausible et logique. Apple n'aurait que peu d'efforts à faire pour lancer une nouveauté capable de rivaliser avec les Amazon Echo et autre FaceBook Portal.



Vous attendez ce genre de produit ou plutôt un HomePod mini 2 ?