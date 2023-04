macOS 14 : quel nom pour le nouveau système d'exploitation du Mac ?

Vous connaissez probablement la tradition d'Apple dans la nomenclature de ses systèmes d'exploitation pour Mac. Outre le numéro incrémenté chaque année, comme pour iOS, macOS a droit à une dénomination "marketing" en plus. L'an dernier c'était Ventura, qui accompagnait macOS 13, avant cela c'était Monterey pour macOS 12 ou encore Big Sur pour macOS 11. Mais qu'en est-il de macOS 14 à venir en juin prochain ? Voici quelques idées de noms tirées des dépôts de marque de l'entreprise.

Les marques déposées par Apple

Parmi les nombreux dépôts effectués par Apple chaque semaine, outre les brevets et les domaines internet, on trouve également énormément de marques non utilisées. Concernant macOS, nous savons que la firme dirigée par Tim Cook aime se servir des lieux situés en Californie pour illustrer l'effet nouveauté et proposer un fond d'écran qui marque les esprits.

Ainsi, en listant les différentes marques déposées faisant référence à cette région des États-Unis, nous pouvons en déduire que macOS 14 aura l'un des noms marketing suivant :

Condor

Diablo

Farallon

Grizzly

Mammoth

Miramar

Pacific

Redtail

Redwood

Rincon

Sequoia

Shasta

Skyline

Sonoma

Tiburon

À la rédaction, nos préférés sont :

macOS 14 Sonoma

macOS 14 Skyline

macOS 14 Mammoth

Les noms déjà utilisés

Pour mémoire, Apple a déjà exploité les marques :

Big Sur

Catalina

El Capitan

High Sierra

Mavericks

Mojave

Monterey

Sierra

Ventura

Yosemite

Date de sortie de macOS 14

Reste qu'il faut désormais patienter jusqu'au 5 juin, date du keynote d'ouverture de la WWDC 23 qui lèvera le voile sur macOS 14, mais aussi iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et watchOS 10. Les rumeurs indiquent que macOS 14 sera une petite mise à jour, sans grands changements.



Les paris sont ouverts, quel est votre pronostic ?