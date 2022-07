Voici les nouveaux fonds d'écran de CarPlay avec iOS 16

Les options de fond d'écran de CarPlay vont s'enrichir de trois nouveaux choix lors de la sortie d'iOS 16 cet automne. Les nouveaux fonds d'écran sont disponibles dans CarPlay, à partir de la quatrième version bêta pour développeurs publiée mercredi soir. Et sans surprise, ils sont très inspirés des fonds officiels iOS 16 pour iPhone et iPad.

Apple a présenté en avant-première une refonte massive de la prochaine génération de CarPlay lors de sa conférence des développeurs en juin. Bien que la version beaucoup plus étendue de CarPlay n'arrivera pas avant fin 2023, voire début 2024 au plus tôt, il y a quelques changements à venir cet automne.

Avec iOS 16, CarPlay introduit de nouvelles catégories d'applications, notamment les services de ravitaillement en carburant et de conduite.

Les applications de ravitaillement en carburant et de conduite sont disponibles dans CarPlay. Vos apps préférées qui vous aident à faire le plein et vous fournissent des informations sur la route, l'assistance au péage, l'aide au remorquage et bien plus encore peuvent trouver leur place dans CarPlay.