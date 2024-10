Les partenaires d'Apple ont dépensé 16 milliards de dollars pour partir de la Chine

Depuis plusieurs années, Apple demande à ses fournisseurs et aux entreprises partenaires qui assemblent ses produits de partir progressivement de la Chine. Autrefois considérée comme l'eldorado de la fabrication de produits tech, la Chine est aujourd'hui perçue par les géants comme Apple comme un pays incertain où tout peut basculer du jour au lendemain. Avec un gouvernement imprévisible qui est capable de confiner tout le monde pendant plusieurs mois à cause d'une pandémie ou sortir une nouvelle loi contre les entreprises américaines à cause du conflit en cours, Apple préfère prendre ses distances.

Une étude montre que l'investissement pour arrêter progressivement le "Made in China" a été colossal

Depuis 2018, dans un contexte géopolitique et sanitaire complexe, les partenaires de production d'Apple, dont le géant Foxconn, ont pris une décision capitale. Ils ont investi pas moins de 16 milliards de dollars pour réduire leur dépendance envers la Chine. Cette stratégie qui est principalement liée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine est partie pour durer encore un long moment.



Selon les analyses de TD Cowen, les complications survenues en Chine ont eu des répercussions financières majeures pour Apple, entraînant une perte estimée à plus de 30 milliards de dollars en revenus. Face à cette situation, Apple et ses 188 fournisseurs clés s'activent pour transférer rapidement leur production vers d'autres horizons.

Le rapport révèle que les partenaires d'Apple ont dépensé au total environ 16 milliards de dollars pour déplacer leur production de la Chine vers des destinations comme l'Inde, le Mexique, les États-Unis et le Vietnam. Ce changement d'organisation, bien que coûteux à court terme, est envisagé comme une méthode efficace pour réduire les coûts de production à long terme. Apple s'engage à prendre en charge une partie des coûts supplémentaires engendrés par cette fabrication plus onéreuse.

L'Inde en tête du transfert de la production hors de Chine

Concernant la répartition géographique de la production, l'Inde se profile déjà comme un centre de production majeur pour l'iPhone, avec une capacité estimée à 25 millions d'unités annuellement. Le gouvernement indien a été malin puisque dès qu'il a constaté qu'Apple commençait à abandonner le Made in China, celui-ci a déroulé le tapis rouge : accélération des délais des permis de construire, aide financière pour réduire les coûts, facilité d'installation... La seule contrepartie de tout cela est qu'Apple s'installe dans les zones où le taux de chômage est le plus élevé, autrement dit dans les campagnes et les petites villes. Parallèlement, le Vietnam devient un centre de production pour les Mac et iPad, pouvant potentiellement répondre à environ 40 % de la demande américaine pour ces produits.



Néanmoins, le processus d'établissement d'une nouvelle usine de fabrication et la restructuration de la chaîne d'approvisionnement s'avèrent longs et complexes, pouvant s'étendre sur 18 mois.



