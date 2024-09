Apple a dépensé 10 milliards dans le projet Apple Car avant de l'annuler

L’Apple Car est un projet qui a fait beaucoup parler les rumeurs, il y a eu des indiscrétions à propos de dépôts de brevets, de rapprochement avec des fournisseurs en Asie… Malheureusement, aujourd’hui, le projet de voiture Apple est annulé selon un récent rapport de Bloomberg. Ces années de développement auront coûté très cher à Apple qui a été obligé d’investir massivement dans la recherche et le développement ainsi que les salaires !

Apple a dépensé 10 milliards de dollars dans le projet Apple Car

Apple a récemment mis fin à son projet de voiture autonome, un rêve ambitieux qui a coûté à l’entreprise plus de 10 milliards de dollars. Ce projet, connu sous le nom de « Projet Titan », représentait l’audacieuse tentative d’Apple de s’imposer sur le marché des véhicules électriques autonomes. Cependant, des informations obtenues par Bloomberg ont confirmé l’abandon de ce projet au début de cette semaine, marquant la fin d’une ère de développement coûteux et d’ambitions élevées.



Le coût faramineux de 10 milliards de dollars engagés dans ce projet montre l’ampleur de l’investissement d’Apple dans une initiative où elle a dû partir de zéro. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, Apple s’est lancée dans un vaste programme de recherche et développement, a déposé un nombre considérable de brevets et a recruté des talents clés pour piloter le projet. L’entreprise visait à révolutionner le secteur des voitures électriques avec un véhicule doté d’une autonomie et d’une technologie inégalées.

Dès le départ, le Projet Titan a été confronté à une mer de scepticisme. Certains employés d’Apple prédisaient l’échec du projet, le surnommant “la catastrophe du Titanic” plutôt que par son nom de code. Malgré l’approbation et le soutien de Tim Cook, les défis semblaient presque insurmontables. Les estimations des coûts pour développer un véhicule électrique autonome atteignaient au moins 100 000 $ par unité, avec des marges bénéficiaires extrêmement serrées dans un marché très compétitif.



L’une des ambitions d’Apple était de créer une alternative à Tesla, toutefois, trouver le bon leadership pour le Projet Titan s’est avéré difficile, entraînant de multiples changements de direction et ajustements au sein de l’équipe au fil des ans.



L’obstacle final, qui a conclu le destin du projet, était l’incapacité d’Apple à développer les logiciels et algorithmes nécessaires pour une conduite autonome, malgré l’énorme investissement en temps et en ressources. Suite à cette décision, plus de 2 000 employés affectés au projet ont été soit réaffectés à d’autres divisions, soit licenciés.



Bien que l’Apple Car ne verra jamais le jour, les leçons apprises et les technologies développées durant cette décennie de travail ne seront pas vaines. Apple prévoit de réutiliser ces avancées pour enrichir d’autres produits et innovations, comme des AirPods avec intelligence artificielle, des assistants robotiques et des applications de réalité augmentée.



