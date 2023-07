Apple a dépensé 1,5 milliard de dollars pour la crise du logement en Californie

On voit souvent Apple investir beaucoup d’argent pour son propre intérêt, mais l’entreprise dépense aussi énormément d’argent pour des causes sociales, notamment en Californie où se trouve son siège. Un récent communiqué de presse mentionne Apple comme l’une des rares entreprises a avoir aidé financièrement la Californie en pleine crise du logement.

Le beau geste d’Apple pour la Californie

En poursuivant ses efforts pour atténuer la crise du logement en Californie, Apple a investi près de 1,5 milliard de dollars pour aider 40 000 Californiens à trouver un logement. Cette initiative majeure s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large de la firme de Cupertino qui a promis en 2019 de consacrer 2,5 milliards de dollars au soutien du logement abordable.



Dans une déclaration, Kristina Raspe, vice-présidente d'Apple pour l'immobilier et les installations mondiales, a affirmé que l'entreprise est fière de soutenir les communautés et les familles à travers l'État. En 2021, la société a dépensé plus d'un milliard de dollars dans cette initiative, soulignant ainsi son engagement envers la résolution de ce problème persistant. Apple a également joué un rôle déterminant dans le lancement du programme de recyclage des obligations de la California Housing Finance Agency (CalHFA). Cette collaboration a permis de libérer des centaines de millions de dollars supplémentaires pour le logement abordable.

Des dizaines de milliers de Californiens ont déjà bénéficié de l'aide au logement grâce aux projets soutenus par Apple. L'entreprise a notamment créé de nouvelles maisons dans 22 lotissements pour près de 20 000 personnes, et a aidé 24 000 autres à éviter la perte de leur logement en couvrant leur loyer sur une longue période.



Parmi les bénéficiaires, Linda Smith et son mari, qui résident désormais dans les appartements Cedar Grove d'Apple à Santa Rosa :

Je suis vraiment heureux - je me sens béni que nous soyons entrés dans ce nouvel appartement.

Apple collabore également étroitement avec Destination: Home, une organisation qui se consacre à la création de logements dans la région de la Baie. Ingrid Granados, représentante de l'organisation, a souligné l'importance cruciale du logement pour le bien-être général des personnes :

Nous savons que si les gens ne restent pas logés, tout empire, n'est-ce pas ? Leurs résultats, le coût pour la société, l'impact sur l'éducation des enfants - tout cela. L'argent fédéral que notre organisation a reçu devait servir à aider les gens à payer leur loyer, mais nous savions que ce n'était qu'une partie de l'équation. Apple nous a vraiment permis d'avoir un financement flexible non seulement pour l'aide à la location, mais aussi pour d'autres nécessités pour aider les familles à répondre à leurs besoins individuels.

Au-delà du simple soutien financier pour le loyer, Apple a fourni un financement flexible pour aider les familles à répondre à leurs besoins individuels. L'un des bénéficiaires, Fernando Cortes qui a reçu de l'aide pour couvrir le coût de son loyer en 2021 contribue désormais à l'organisation Destination: Home, illustrant l'impact positif à long terme des investissements d'Apple.

Il explique :

Je n'aurais pas pu continuer à vivre dans ma maison sans ce soutien.

Je pense qu'il est vraiment important que les gens sachent qu'il existe des organisations comme celle-ci où ils peuvent aller chercher de l'aide. Même si les choses vont beaucoup mieux maintenant et que je ne suis plus dans cette situation, cela signifie beaucoup de pouvoir redonner.

En collaborant avec les agences gouvernementales et les organisations à but non lucratif, Apple fait plus que simplement investir de l'argent, elle transforme des vies.



Communiqué de presse d’Apple du 26 juillet 2023