Au dernier trimestre, Apple a dépensé 6,7 milliards de dollars en R&D

Toutes les grandes entreprises technologiques investissent massivement dans la recherche et le développement, c'est une nécessité pour permettre aux technologies déjà existantes d'évoluer et de travailler sur de futurs produits et fonctionnalités. Si certaines entreprises comme Intel ont dans le passé baisser le budget alloué à ce secteur, cela n'a jamais bénéfique.

Apple a investi 6,7 milliards de dollars dans la recherche et le développement

Avec des projets en cours comme celui d'un casque AR/VR, de lunettes connectées avec une dose de réalité augmentée ou encore d'une voiture électrique, Apple n'a pas d'autres choix que d'injecter des sommes colossales dans la recherche et le développement. Dans le dernier rapport financier publié le 28 octobre, on remarque que le géant californien a une fois de plus dépensé une importante somme pour accélérer l'innovation de demain.



En effet, sur le troisième trimestre civil de 2022, Apple a dépensé 6,7 milliards de dollars, une somme quasiment identique aux précédents trimestres où l'entreprise avait investi entre 6,3 et 6,7 milliards de dollars. Au total, on compte un investissement de 26,25 milliards sur l'exercice comptable.

La majorité de cette somme spectaculaire sert à financer de coûteux projets, Apple attire aussi les meilleurs ingénieurs américains et internationaux, ce qui nécessite des salaires attractifs pour les inciter à signer un contrat de travail et à rester sur le long terme.



Parmi les projets en cours dans les laboratoires secrets, on pense aux futurs produits qui ne cessent de faire le buzz (Apple Glass, Apple Car...), mais aussi aux innovations à venir comme les puces M2 Pro, M2 Max et dans un lointain futur la puce M3.