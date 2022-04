Selon Gurman, l'iMac avec puce M3 est déjà en préparation chez Apple

Alors que la puce M2 n'a pas encore été présentée officiellement par la Pomme, voilà qu'on parle déjà de la puce M3. Et ce n'est pas n'importe qui qui en parle, puisqu'il s'agit du célèbre Mark Gurman au travers de sa newsletter Power On.

Dans cette dernière, on apprend notamment que la Pomme travaille sur un nouvel iMac qui embarquerait cette fameuse puce. Celui-ci serait déjà en préparation sans que l'on sache encore quel type d'avancées elle utilisera.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg, parle d'un prochain modèle d'iMac. Selon ses informations, une version M3 de l'ordinateur de bureau est d'ores et déjà en préparation.

Depuis, j'ai entendu dire que les puces M2 ne sont pas les seules en test chez Apple. Et si vous attendez un nouvel iMac, j'entends dire qu'une version M3 de cet ordinateur de bureau est déjà en préparation - même si j'imagine qu'elle ne sera pas lancée avant la fin de l'année prochaine au plus tôt. De plus, pour ceux qui se posent la question, je pense toujours qu'un iMac Pro va arriver. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.