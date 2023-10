Apple a dépensé près de 250 millions de dollars pour le film « Killers of the Flower Moon »

Avec Apple TV+, la firme de Cupertino a exprimé sa volonté d’investir de grosses sommes d’argent dans les productions originales. Si les dépenses sont majoritairement dans les séries, Apple dépense aussi beaucoup dans les films. Quand ceux-ci atteignent un certain budget, l’entreprise privilégie une sortie au cinéma (pour améliorer la rentabilité) puis sur Apple TV+. Ça va être le cas de Killers of the Flower Moon qui a littéralement explosé les dépenses !

Entre 200 et 250 millions de dollars pour le film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro

Dans un monde où le streaming devient roi, Apple n’a pas hésité à plonger profondément dans ses poches pour soutenir un projet monumental : « Killers of the Flower Moon », allouant une somme vertigineuse comprise entre 200 et 250 millions de dollars à sa production.



Réalisé par le cinéaste légendaire Martin Scorsese, le film tire son inspiration de l’ouvrage éponyme publié en 2017, mettant en lumière une série de meurtres dans la nation Osage, un chapitre sombre de l’histoire américaine lié à la découverte de réserves pétrolières sur leurs terres. Avec des acteurs renommés au casting tels que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, et Lily Gladstone, le film est non seulement soutenu par un socle narratif puissant mais aussi par un ensemble d’acteurs de premier plan.

Le film a fait ses premières vagues au Festival de Cannes, où il a été accueilli avec des critiques élogieuses, témoignant de la puissance de l’œuvre. La sortie en salle du film est prévue pour le 20 octobre, avant une diffusion ultérieure sur Apple TV+.



Au-delà de la production, l’enveloppe budgétaire comprend également un salaire royal de 25 millions de dollars pour Leonardo DiCaprio et un budget marketing qui s’élève à plusieurs millions supplémentaires. Ces chiffres, révélés par un rapport de Bloomberg, montrent l’immensité du projet, positionnant le film comme le plus onéreux jamais produit par Apple Studios, existant depuis maintenant quatre ans.



La stratégie d’Apple, qui consiste à diffuser le film d’abord dans les cinémas puis sur sa propre plateforme, reflète une volonté de concilier le charme du grand écran et le côté pratique et agréable du streaming à domicile. C’est un pari audacieux dans l’industrie du cinéma, montrant que même dans un paysage médiatique en évolution, des projets de cette envergure, portés par une histoire captivante et une équipe de production de renom, peuvent encore trouver leur place et, peut-être, marquer l’histoire du cinéma.



« Killers of the Flower Moon » ne symbolise pas uniquement un film historique puissant avec une brochette d’acteurs talentueux, mais également une étape majeure dans l’histoire d’Apple et ses projets pour l’univers cinématographique.



