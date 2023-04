Le film Ghosted avec Chris Evans et Ana de Armas est disponible sur Apple TV+

Apple TV+ lance aujourd'hui son nouveau film original, Ghosted, avec Chris Evans et Ana de Armas. Dans cette comédie romantique transformée en thriller d'action, Sadie (jouée par Ana de Armas) se glisse dans la peau d'un agent secret infiltré auprès d'un Cole sans méfiance (joué par Evans) qui pensait simplement avoir un rendez-vous avec une fille ordinaire qu'il a croisée dans la rue. Voici comment regarder Ghosted, en streaming dès maintenant.

La nouvelle création d'Apple TV+

Ghosted est une comédie romantique qui se transforme rapidement en un film d'action plein d'humour. Cole et Sadie s'entendent bien lors d'un premier rendez-vous improvisé. Mais avant que Cole ne puisse la revoir, la vérité se dévoile et Sadie se révèle être un espion en mission secrète sur le terrain. Sadie sauve Cole, puis le couple s'embarque dans une enquête internationale pour sauver le monde.



Ghosted est réalisé par Dexter Fletcher et met en vedette Chris Evans et Ana de Armas, déjà mentionnés, ainsi qu'Adrien Brody qui joue le rôle du méchant principal.

Comment regarder Ghosted

Ghosted est diffusé exclusivement sur Apple TV+, le service de streaming de l'entreprise américaine. Si vous n'avez pas encore de compte, Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours.



Vous pouvez obtenir l'application TV sur iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore comme la plupart des télévisions connectées récentes. Si vous utilisez Windows ou un téléphone/tablette Android, vous pouvez également regarder le contenu dans un navigateur web à l'adresse tv.apple.com.

Également sur Apple TV+

Apple TV+ propose désormais un catalogue assez étoffé, mais surtout rempli de séries et de films originaux. Outre Ghosted, les nouveautés de cette semaine comprennent une série dramatique, l'adaptation japonaise d'un manga, Drops of God, et un documentaire sur la nature, Big Beasts.