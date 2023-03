Apple dévoile la bande-annonce EXPLOSIVE de Ghosted avec Chris Evans et Ana de Armas

Parmi les créations originales les plus attendues sur Apple TV+ en 2023, on ne peut s'empêcher de penser à Ghosted, un nouveau film à gros budget qui mettra en avant le duo de Chris Evans et Ana de Armas. Ce film a déjà fait l'objet de nombreuses indiscrétions et il se concrétise enfin avec une date de lancement sur le service de streaming ainsi qu'une bande-annonce !

Découvrez Ghosted

Apple a décidé de nous en mettre plein les yeux cette année, les abonnés vont bientôt pouvoir découvrir un nouveau film inédit et exclusif à grande sensation. Apple TV+ vient de dévoiler la bande-annonce de "Ghosted", le film suit l'histoire de Cole (Chris Evans) qui rencontre Sadie (Ana de Armas). Les deux tombent rapidement amoureux, mais ne réalisent pas que leurs vies sont très différentes. Alors que Cole est maraîcher, Sadie est une espionne de la CIA traquée par des ennemis qui sont prêts à tout pour la tuer.



Du jour au lendemain, Sadie disparaît de la vie de Cole sans laisser de trace. Cole ne comprend pas comment une si belle relation peut se terminer si brusquement. Quelques jours après avoir été "Ghosted", Cole est kidnappé par les ennemis qui poursuivaient Sadie à Londres. Ce kidnapping est le point de départ d'une aventure remplie de rebondissements pour Cole, qui se retrouve pris au milieu d'un complot impliquant des personnes puissantes.

Au-delà de Chris Evans et Ana de Armas, le film mettra également en vedette des acteurs tels que Mike Moh, Adrien Brody, Tim Blake Nelson, Marwan Kenzari, Anna Deavere Smith, Lizze Broadway, Mustafa Shakir, Tiya Sircar, Amy Sedaris et Tate Donovan.



Ghosted est le fruit d'un partenariat entre Apple et Skydance, les deux sociétés collaborent depuis le début d'Apple TV+. Aux commandes du scénario, on retrouve le duo Rhett Reese et Paul Wernick qui ont déjà travaillé sur des films populaires comme Deadpool ou encore Bienvenue à Zombieland.



Rendez-vous le 21 avril 2023 pour découvrir Ghosted en exclusivité mondiale sur Apple TV+. Si vous possédez une PlayStation 5, n'oubliez pas, vous avez 6 mois de gratuité à Apple TV+ à activer avant le 31 juillet 2023. L'occasion de profiter de ce nouveau film sans débourser un seul centime !