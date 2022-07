Apple TV+ : Chris Evans quitte le film "Projet Artemis", Channing Tatum le remplace !

Il y a 4 mois, une indiscrétion nous révélait qu'Apple avait réuni Chris Evans et Scarlett Johansson sur le tournage d'un futur film original nommé "le projet Artemis". Aujourd'hui, le site à l'origine de la fuite revient sur le devant de la scène en affirmant que Chris Evans a décidé de sortir de l'aventure pour se concentrer sur d'autres projets. Seulement quelques semaines après son départ, les équipes Apple TV+ ont déjà trouvé le remplaçant qui jouera le rôle vedette dans le film !

Le Projet Artemis se fera avec Channing Tatum

L'écriture est achevée, mais le tournage n'a pas encore commencé, le "Projet Artemis" prochainement disponible sur Apple TV+ a fait face à deux départs qui étaient imprévus. En effet, après la démission du réalisateur Jason Bateman qui a choisi de partir à cause de "différences créatives", c'est désormais au tour de Chris Evans de quitter la production originale Apple.



L'acteur a révélé à l'équipe du film qu'il était convaincu par le scénario, mais que les horaires qu'imposait la firme de Cupertino pour le tournage n'étaient pas possibles vis-à-vis des autres projets qu'il a acceptés avec d'autres sociétés de productions.

Channing Tatum que vous avez pu voir dans des films populaires comme 22 Jump Street, White House Down ou encore Kingsman : Le Cercle d'or reprendra la relève !

Scarlett Johansson devrait toujours figurer dans le film, dont Greg Berlanti (Arrow et You) est le nouveau réalisateur. Même si Berlanti est connu pour être assez sélectif dans son travail, Deadline rapporte qu'il est "vraiment enthousiaste quant à cette nouvelle possibilité qui se présente dans sa carrière".

Une information officialisée

En général, Apple ne communique pas sur ses programmes originaux en cours de création pour son service Apple TV+, toutefois Jonathan Lia, le cofondateur de These Pictures (une société qui travaille sur la production du film "Projet Artemis") a confirmé le changement d'acteur principal et de réalisateur :

Nous sommes ravis d'accueillir Greg Berlanti et Channing Tatum au projet Artemis. La passion de Greg pour le caractère et la narration a conduit à sa carrière de plusieurs décennies dans le cinéma et la télévision. Nous ne pourrions pas être plus excités qu'il dirige notre équipe dans ce voyage. Nous sommes de grands fans de Channing depuis longtemps et nous sommes tellement honorés d'avoir enfin l'occasion de travailler avec lui

L'histoire de Project Artemis aura lieu dans l'espace, le rapport explique que le film s'intéressera à une expédition, malheureusement, il n'y a pas plus de précisions sur le scénario.



