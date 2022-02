Apple TV+ : Adrien Brody rejoint le casting de Ghosted avec Chris Evans

Il y a 3 heures

Julien Russo

Apple réserve de nombreuses surprises dans les mois à venir pour les abonnés Apple TV+. L'une des productions originales qui devraient débarquer au cours de l'année s'appelle "Ghosted".

Adrien Brody rejoint une future création originale Apple TV+

Comme le dévoile un récent rapport de Deadline, l'acteur Adrien Brody vient de signer un contrat avec Apple TV+ pour participer au film "Ghosted" avec Ana de Armas (Blade Runner 2049 et War Dogs) et Chris Evans (Avengers et Captain America).

Ce futur film produit en coopération avec Skydance devrait sortir en 2022 ou 2023, il mettra en avant un scénario d'action-aventure romantique avec derrière un gros budget (comme c'est souvent le cas avec Apple).



Le visage d'Adrien Brody vous dit probablement quelque chose, il y a de fortes chances que vous l'ayez vu dans des films populaires comme Le Pianiste, La Ligne rouge et King Kong. Brody a aussi participé à quelques séries dans sa carrière, on pense par exemple à Peaky Blinders.

Pour le moment, les informations autour du film Ghosted sont très limitées, si nous n'avons pas encore la synopsis et encore moins des indices sur l'histoire, on sait déjà que le scénario a été confié à Rhett Reese et Paul Wernick. Le premier a travaillé sur des films comme Deadpool, Monstres & Cie et Life - Origine Inconnue, le second a également une carrière tout aussi brillante avec une collaboration comme scénariste sur des les films Bienvenue à Zombieland et 6 Underground.



Apple pourrait lever le voile sur ce futur programme dans les prochains mois, on vous tiendra évidemment au courant quand nous aurons une synopsis, une bande-annonce et surtout... la date de lancement de Ghosted !



