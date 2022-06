Apple TV+ : Nicole Kidman rejoint le casting de la comédie musicale animée "Spellbound"

Après sa prestation remarquée et applaudie dans la série d'anthologies à l'humour noir "Roar", Nicole Kidman fait son grand retour dans une nouvelle création originale à venir prochainement dans le catalogue d'Apple TV+. La célèbre actrice américaine va participer à "Spellbound" un film de comédie musicale qui rassemblera les voix de plusieurs stars.

Nouvelle collaboration entre

Nicole Kidman et Apple TV+

Dans les mois à venir, les abonnés Apple TV+ vont découvrir un nouveau film produit par Apple Studios et son fidèle partenaire sur de multiples projets : Skydance Animation.

Dans ce film d'animation, on retrouvera les voix de nombreuses célébrités hollywoodiennes, il y aura : John Lithgow (Dexter), Nathan Lane (American Crime Story), Jenifer Lewis (Témoin à louer), André De Shields (New Amsterdam) ainsi que Jordan Fisher (Teen Wolf).



Toutefois, Apple et Skydance nous ont réservé un duo exceptionnel. Celui de Nicole Kidman et Javier Bardem, les deux acteurs ont brillé dans le drame biographique d'Aaron Sorkin "Bein the Ricardos" sortie en 2021. Le film a réussi à obtenir plusieurs nominations aux Oscars tellement que le programme a fait du bruit aux États-Unis.

Le film Spellbound a pour la première fois été révélé il y a 1 an, la comédie musicale animée racontera l'histoire d'une adolescente qui vit dans un monde de magie qui a été bouleversé par un sort qui a divisé son royaume en deux, sa mission sera de briser le sort afin que le royaume se retrouve uni comme auparavant.

Les récentes indiscrétions ont affirmé que le film se rapprochera de ce qu'on a déjà pu voir chez Disney avec l'incontournable film "Coco".



Pour les musiques qui seront présentes dans Spellbound, Apple et Skydance ont fait appel au talentueux Alan Menken, la personne qui se trouve derrière la merveilleuse musique "Under the Sea" du film Disney "La Petite Sirène".



Apple TV+ est accessible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, sans engagement.