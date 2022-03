Apple TV+ : Chris Evans et Scarlett Johansson vont jouer dans le Project Artemis

Si Apple officialise beaucoup de créations originales à venir prochainement, le géant californien ne nous dit pas tout. Les équipes d'Apple TV+ travaillent sur de nombreux contenus en secret. Ce film n'est pas encore annoncé, mais il mettra en avant un duo emblématique composé de deux acteurs issus de l'univers Marvel.

Chris Evans et Scarlett Johansson main dans la main pour le

"Project Artemis"

Les informations ont été dévoilées par Deadline, le média américain affirme avoir obtenu des détails croustillants sur une production originale Apple TV+. Baptisé le Project Artemis, ce futur film réunira deux acteurs populaires, Chris Evans mondialement connu pour son rôle de Captain America (et aussi dans Défendre Jacob sur Apple TV) ainsi que Scarlett Johansson que vous avez pu voir récemment dans Black Widow.



L'histoire de Project Artemis aura lieu dans l'espace, le rapport explique que le film s'intéressera à une expédition, malheureusement il n'y a pas plus de précisions sur le scénario.

Toutefois, on sait que la scénariste aux commandes est la talentueuse Rose Gilroy, c'est également la fille du scénariste-réalisateur Dan Gilroy et de l'actrice René Russo.

Scarlett Johansson et Chris Evans aux Oscars 2017

Dans ce nouveau film inédit et exclusif, on retrouvera également Jason Bateman, le célèbre acteur qui joue le rôle de Marty Byrde dans la série à succès Ozark sur Netflix. Deadline ne révèle pas s'il participera à l'expédition dans l'espace, cependant il devrait avoir l'un des rôles de "premier plan".



Cela fait depuis longtemps qu'Apple veut rassembler Chris Evans et Scarlett Johansson dans une même création originale, la firme de Cupertino avait fait une première tentative dans le cadre de la série Ghosted (qui sortira bientôt), mais malheureusement Johansson n'a pas réussi à inclure ce projet dans son agenda, ce qui a poussé Apple à remplacer l'actrice par Ana de Armas à la dernière minute.