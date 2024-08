Apple TV+ a perdu, c’est Disney+ qui diffusera le film de la tournée Eras de Taylor Swift

Depuis plusieurs mois, Netflix, Amazon, Apple et Disney se battaient à coup de dizaines de millions de dollars pour acquérir les droits de diffusion du film « The Eras Tour », un documentaire inédit sur les coulisses de la tournée de Taylor Swift. Malheureusement, Apple a perdu la compétition, c’est finalement Disney+ qui diffusera le film, une date a été communiquée !

Disney+ va attirer une masse de nouveaux abonnés

Disney a officiellement remporté les droits de diffusion du tant attendu film concert de la tournée Eras de Taylor Swift, devançant ainsi Apple TV+ dans cette course effrénée. Intitulé “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)”, ce film exceptionnel sera disponible exclusivement sur Disney+ à partir du 15 mars 2024, offrant ainsi un cadeau inestimable aux abonnés Disney+ à travers le monde, sans frais supplémentaires.



La version de Disney+ devrait faire plaisir aux fans de l’artiste, puisqu’elle inclura la chanson “cardigan”, un titre précédemment non présenté, ainsi que quatre performances acoustiques inédites, promettant une expérience enrichie et plus intime du concert. Ces ajouts exclusifs visent à plonger les spectateurs dans l’univers musical de Taylor Swift comme jamais auparavant, leur permettant de vivre ou revivre la magie de la tournée Eras sous un jour nouveau.

Bob Iger, le PDG de Disney, n’a pas caché son enthousiasme quant à cette collaboration avec Taylor Swift.

La tournée Eras a été un véritable phénomène qui a fait vibrer et continue d'enthousiasmer les fans du monde entier, nous sommes très heureux d'apporter ce concert électrisant au public où qu'il se trouve, exclusivement par le biais de Disney+

La disponibilité du concert sur la plateforme de streaming est perçue non seulement comme une victoire pour Disney+ dans la bataille des contenus exclusifs, mais aussi comme une célébration de la musique.



L’acquisition des droits de diffusion du film concert de la tournée Eras par Disney+ est un événement marquant démontrant la puissance et l'interêt des contenus exclusifs dans la guerre du streaming. Alors que les fans de Taylor Swift comptent désormais les jours jusqu’au 15 mars, Disney+ se prépare à offrir une expérience musicale inoubliable qui promet de marquer les esprits et de renforcer sa position en tant que destination privilégiée pour les contenus de qualité.



