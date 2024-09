Vous souvenez-vous du scandale qu’avait provoqué Apple en déclarant son intention de lancer un système capable d’analyser des millions de photos hébergés sur iCloud afin de détecter des contenus pornographique mettant en scène des enfants ? Face à la polémique, Apple avait été contraint d’abandonner son projet, beaucoup de clients estimaient que cela représentait une infraction grave à leur vie privée. Hier, un collectif populaire aux États-Unis a décidé de profiter de la visibilité de l’Apple Event de la WWDC 2024 pour demander à Apple de remettre le projet sur les rails, même si celui-ci est contesté !

Hier, un groupe de manifestants s’est rassemblé autour de l’Apple Park, brandissant des pancartes portant les slogans “Pourquoi ne supprimez-vous pas la violence envers les enfants ?” et “Construire un avenir sans abus”. Ce rassemblement a été organisé par le collectif Heat Initiative, qui exige qu’Apple réintroduise son outil (très polémique) de détection du matériel d’abus pédosexuel (CSAM).



Le collectif Heat Initiative, dirigé par Sarah Gardner, a déclaré au média Silicon Valley que la manifestation n’avait pas été privilégié par les membres du collectif, mais que tout le monde a compris la nécessité et l’urgence de se rassembler.

En 2021, Apple avait prévu de lancer une fonctionnalité permettant de comparer les photos iCloud avec une base de données d’images CSAM et de signaler les correspondances au Centre National pour les Enfants Disparus et Exploités (NCMEC). Cependant, après des critiques très médiatisées de la part de plusieurs groupes, Apple a suspendu le programme quelques mois après son annonce officielle. Finalement, l’entreprise a abandonné le projet, citant des préoccupations de sécurité pour se justifier.



Apple a expliqué que le programme pourrait créer de nouveaux vecteurs de menace pour les hackers, compromettant ainsi la sécurité des données hébergés sur iCloud. Cette explication n’a cependant pas suffi à apaiser les inquiétudes des membres de Heat Initiative qui voit pour la plupart une fausse excuse de la part d’Apple qui ne veut pas imposer un système de détection qui est nécessaire, mais au cœur d’une polémique



Christine Almadjian, une des manifestantes, a exprimé leur souhait d’engager un dialogue avec Apple pour mettre en œuvre ces changements.

La manifestation d’hier montre la tension entre la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs, un débat complexe dans lequel les grandes entreprises technologiques comme Apple doivent naviguer avec soin. Heat Initiative continue de plaider pour une technologie qui protège les enfants sans compromettre la sécurité des données.

Today, we showed up at #WWDC, with dozens of survivors, advocates, parents, community + youth leaders and allies, calling on Apple to stop the spread of child sexual abuse on their platforms now.



We must build a future without abuse. pic.twitter.com/hky9eh3dFD