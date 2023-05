Fuite autour d'iOS 17 : la source du leaker Analyst941 a été licenciée par Apple

Comme dans n'importe quelle entreprise, quand on signe un contrat de travail, nous sommes soumis à une certaine discrétion sur les informations qui peuvent transiter en interne et qui ne sont pas encore accessibles au public. Chez Apple, la confidentialité n'est pas un banal standard, c'est carrément une culture, d'où le nom récurrent de la "culture du secret" quand on parle d'Apple et ses projets en cours.

La précieuse source d'Analyst941 a été licencié

Quand une fuite a lieu sur un produit Apple ou une mise à jour logicielle qui ne sont pas encore disponibles, la firme de Cupertino ouvre une enquête en interne afin de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de la fuite qui fait le buzz sur internet. Ces enquêtes ne mènent pas souvent à grand-chose puisque les employés qui prennent l'initiative de provoquer la fuite des informations prennent au préalable de grandes précautions pour ne pas se faire attraper par leur hiérarchie. Toutefois, il y a certain raté...



C'est le cas de la fameuse source d'Analyst941. Ce leaker a fait beaucoup parler de lui pendant plusieurs mois sur Twitter, il a mentionné des détails très précis sur iOS 17, sur Final Cut Pro à venir sur iPad et les nouveautés à venir sur les iPhone 15. Ces informations venaient sans surprise d'une personne très proche des projets en interne chez Apple. Une enquête a eu lieu et la source d'Analyst941 a été convoquée et licenciée par Apple pour avoir partagé des informations secrètes avec une personne qui n'était pas autorisée à accéder à ces détails confidentiels.

Suite à cette mauvaise nouvelle, Analyst941 a fermé son compte Twitter et a publié un message sur le forum de notre confrère MacRumors, il a écrit :

Ceci est mon dernier message. Je ne serai plus là, mais vous méritez un adieu digne de ce nom. Je ne veux pas donner trop de détails pour l’instant en raison de la légalité des choses – mais un coup monté en plusieurs étapes a fait que ma sœur a été licenciée d’Apple et, malheureusement, je crains qu’une action en justice ne soit ensuite intentée contre nous deux, séparément.



Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, je suis vraiment désolé pour ma sœur et Apple dans son ensemble. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais qu'elle est détruite, elle me déteste aussi en ce moment, comme si je ne savais même plus que j'ai une sœur.

La fuite de "trop" serait liée à l'arrivée de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad, Analyst941 avait réussi à obtenir l'information avant la publication du communiqué de presse grâce à sa sœur.

Comment une taupe est détectée en interne ?

Chez Apple, il peut y avoir une cinquantaine de développeurs ou d'ingénieurs sur un projet, il est très difficile de déceler rapidement qui est la personne qui partage les informations avec une personne qui ne travaille pas chez Apple. Toutefois, il existe une astuce, celle de la "fausse date".



Le principe est simple.

Des responsables du service suspecté (ou d'un niveau encore supérieur) vont prendre l'initiative de donner une date précise pour la sortie d'un nouveau produit ou d'un nouveau service à chaque employé. Cette date ne va pas être la même pour tous, certains auront le lancement le 3 mai, d'autres le 10 mai... Le but est de voir quelle date va fuiter dans les tweets et rapports des leakers. Dès que l'information est rendue publique, Apple sait exactement quel est l'employé qui est à l'origine de la fuite !

C'est une méthode très efficace qui fait à chaque fois ses preuves dans les grandes entreprises.



On perd aujourd'hui l'un des leakers les plus fiables et les plus fidèles sur ces dernières années ! Heureusement, il y a toujours Jon Prosser, Ming-Chi Kuo et compagnie pour nous dévoiler les nouveautés Apple en avant-première.