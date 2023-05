Final Cut Pro et Logic Pro bientôt sur iPad d'après @analyst941

Ce n'est pas une nouvelle rumeur, mais cela faisait longtemps que l'on ne l'avait pas évoqué. Apple préparerait une version iPad de ses logiciels professionnels pour la vidéo et la musique, respectivement Final Cut Pro et Logic Pro. Cette fois, c'est le prolifique @analyst941 qui multiplie les sorties ces temps-ci, notamment sur iOS 17 et watchOS 10.

Cette nouvelle fuite peut surprendre, mais il faut rappeler les efforts constants d'Apple pour faire de l'iPad, surtout les modèles haut de gamme, un ordinateur portable de premier ordre. Après Playgrounds qui a repris pas mal de possibilités de Xcode pour créer des applications sur iPad, il sera possible de créer des montages vidéos et de la musique avec les logiciels d'Apple sans posséder de Mac.

C'est une bonne idée, d'autant que tablettes et ordinateurs partagent désormais la même puce M1 ou M2, et peut-être même la même diagonale d'écran avec un iPad Pro de 14 pouces en préparation. Ce serait le moment idéal pour lever le voile sur Final Cut Pro et Logic Pro pour iPadOS 17. Le firmware est censé prendre en charge deux écrans 6K à 60 Hz, de quoi travailler confortablement à son bureau.

I wanted to say this last week, but I’m going to Prematurely say it right now.



Final Cut Pro is coming to iPadOS in 2024



Logic Pro is expected 2025.



I found this out the same day I found out we’re getting 2x (dual) 6K (@ 60hz) external display support on the 14.1” model https://t.co/nMqvvMpqRO