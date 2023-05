Final Cut Pro et Logic Pro sont disponibles sur iPad

Comme Apple l'avait promis le 9 mai, les versions de Final Cut Pro et de Logic Pro sont officiellement disponibles depuis quelques heures sur iPadOS. Les deux applications sont dotées de toutes nouvelles interfaces tactiles qui tirent parti du multitouch des iPad et proposent chacune une expérience dédiée à la tablette.

Final Cut Pro et Logic Pro sont disponibles

Vous avez toujours apprécié Final Cut Pro ou Logic Pro, mais vous n'avez jamais investi dans un Mac pour profiter de ces deux applications fantastiques ? Bonne nouvelle, si vous possédez un iPad, vous pouvez télécharger dès maintenant ces deux apps qui étaient uniquement accessibles sur Mac jusqu'à aujourd'hui.



Sans surprise, les deux applications "premium" d'Apple sont disponibles avec un abonnement de 4,99€ par mois ou 49€ par an. Du côté de Final Cut Pro, l'application fonctionnera exclusivement sur les iPad Pro M1 et M2, quant à Logic Pro, une puce A12 minimum sera indispensable pour exprimer son talent. À noter que ces configurations minimales ont été définies par Apple pour apporter une expérience complète, performante et fluide pendant l'utilisation de Final Cut Pro et Logic Pro.



On aurait aimé une version payante en une seule fois, comme sur Mac...

À quoi s'attendre avec Logic Pro sur iPadOS ?

Du côté de Logic Pro pour iPad, l'application offre des gestes multi-touch pour jouer des instruments logiciels et naviguer dans les projets. L'application propose des tuiles de plug-ins pour les commandes les plus importantes. L'Apple Pencil facilite les éditions de précision et l'automatisation détaillée des pistes dessinées. À l'instar de Final Cut Pro, les commandes clavier sont prises en charge lorsqu'un clavier externe est utilisé. Grâce aux microphones intégrés à l'iPad, les utilisateurs peuvent capturer de l'audio directement dans Logic Pro.

Un tout nouveau navigateur sonore avec filtrage dynamique permet aux créateurs d'explorer tous les patchs d'instruments, patchs audio, préréglages de plug-in, échantillons et boucles disponibles en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent écouter n'importe quel son avant de le charger dans un projet, ce qui leur permet de gagner du temps et de rester dans leur flux créatif.



L'application comprend plus de 100 instruments et plug-ins d'effets, avec des tuiles de plug-in pour les commandes les plus importantes. Les outils de production permettent aux utilisateurs de découper et de retourner des échantillons, de programmer des rythmes et des lignes de basse et de créer des kits de batterie personnalisés. L'application dispose d'une table de mixage complète avec des bandes de canaux, des faders de volume, des commandes de panoramique, des plug-ins, des départs et une automatisation précise. Le toucher multiple permet aux créateurs de mixer et de déplacer plusieurs faders à la fois, et la passerelle de mesure de la table de mixage leur permet d'avoir une vue d'ensemble des niveaux des pistes.



Comme son alter ego pour la vidéo, Logic Pro pour iPad prend en charge les fonctions d'aller-retour, ce qui facilite le déplacement des projets entre Logic Pro pour Mac et iPad. Les utilisateurs de l'iPad peuvent exporter des morceaux finis dans toute une série de formats audio compressés et sans perte, ainsi que des stems de pistes audio individuelles. Les créateurs peuvent créer une bande-son dans Logic Pro et l'exporter dans Final Cut Pro lorsqu'ils travaillent sur de la musique et de la vidéo. Logic Pro pour iPad permet également d'ouvrir des projets créés dans GarageBand pour iOS.

Télécharger l'app gratuite Logic Pro pour iPad

Et pour Final Cut Pro ?

Final Cut Pro pour iPad comprend une molette numérique permettant de naviguer sur la ligne de temps magnétique, de déplacer des clips et d'effectuer des montages à l'image près. Le dessin en direct permet aux utilisateurs de dessiner et d'écrire directement sur le contenu vidéo à l'aide de l'Apple Pencil (ouf), avec prise en charge du survol de l'Apple Pencil pour parcourir et prévisualiser les séquences. Les commandes clavier sont prises en charge lors de l'utilisation d'un clavier externe. Final Cut Pro sur iPad prend également en charge le mode "Référence" de l'iPad Pro 12,9 pouces pour un montage aux couleurs précises.



Le mode "caméra Pro" permet aux créateurs de tourner des vidéos dans Final Cut Pro en mode paysage ou portrait, de contrôler le son et la durée d'enregistrement, et de contrôler manuellement des paramètres tels que l'exposition, la balance des blancs et la mise au point. Le montage vidéo multicam permet de synchroniser et de monter automatiquement des clips ensemble et de changer d'angle dans un clip d'une simple pression.



Les fonctions d'apprentissage automatique comprennent le masque de suppression de scène pour supprimer ou remplacer rapidement les arrière-plans sans utiliser d'écran vert, le recadrage automatique pour ajuster les séquences au format vertical, carré ou autre, et l'isolation de la voix pour supprimer facilement les bruits de fond.



L'application comprend une bibliothèque de graphiques, d'effets et de sons, notamment des arrière-plans HDR, des motifs animés et des bandes sonores qui s'adaptent automatiquement à la durée de la vidéo.



Les médias peuvent être importés à partir de fichiers ou de photos et enregistrés directement dans un projet Final Cut Pro. L'application prend également en charge l'importation de projets créés dans iMovie, et les utilisateurs peuvent exporter vers le Mac des projets Final Cut Pro réalisés sur l'iPad. Heureusement.

Télécharger l'app gratuite Final Cut Pro pour iPad