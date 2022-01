ToDon’t : les leçons à retenir du développement sur iPad avec Swift Playgrounds

Après avoir été présenté en avant-première lors de la WWDC21, Swift Playgrounds 4 a été lancé il y a quelques semaines seulement. Grâce à lui, les utilisateurs d'iPad peuvent enfin développer et publier des applications sans avoir besoin de Xcode et donc d'un Mac. La première application connue à ce jour s'appelle "ToDon't".

ToDon't est une application de tâches à faire créée par Cephalopod Studio et est essentiellement remplie de choses à ne pas faire. Il s'agit d'une anti todo-list avec des tâches quotidiennes à ne pas faire. L'idée est bête mais drôle. Surtout, elle a le mérite d'avoir été conçue entièrement sur un iPad.



Si cela vous intéresse, vous devez absolument lire le billet de blog de Cephalopod Studio détaillant le processus de développement d'une application en utilisant exclusivement Swift Playground 4 sur un iPad. On retrouve aussi plusieurs étapes de code sur son Twitter.

EMERGENCY WHAT?!



In-app purchases are allowed in Swift Playgrounds?!



I just wrote up the code, and nothing happened until I got the app running via Testflight.



cc: @stroughtonsmith is this correct? Or is there some other roadblock I’m not aware of that I would run into later? pic.twitter.com/sI6dFwF3gL