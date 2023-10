L'iPad Fold est en "développement intensif" pour une sortie fin 2024

La rumeur de l'iPad pliable d'Apple refait surface. Selon DigiTimes, la prochaine révolution du constructeur américain est désormais en "développement intensif" et pourrait être annoncée dès la fin de l'année 2024. Oui, l'iPad Fold arriverait avant l'iPhone Fold.

L'iPad Fold est en bonne voie

Dans son rapport qui cite des sources de la chaîne d'approvisionnement, le média taïwanais explique comment Apple travaille actuellement avec des fournisseurs sur le développement de l'iPad pliable, en vue d'une production à petite échelle vers la fin de l'année 2024. Notre confrère estime que la présentation de l'iPad Fold pourrait se faire à la fin de 2024 ou, au plus tard, au début de 2025.

Apple travaille apparemment sur des produits tactiles pliables depuis quatre ans et n'a cessé d'apporter des modifications au design pendant cette période, prévoyant de sortir un iPad Fold avant de travailler sur un iPhone Fold. Apple a choisi de se concentrer sur la tablette de manière stratégique. Alors que tous les concurrents, Samsung et Google en tête, se sont rués sur les smartphones pliables, l'entreprise américaine a préféré cibler l'iPad parce qu'il représente une proportion relativement faible des ventes de la société, ce qui signifie que les problèmes potentiels sont plus faciles à gérer et ont moins d'impact sur le chiffre d'affaires.



La société n'aurait pas encore finalisé le design de l'iPad pliable. Initialement, l'équipe de conception des produits dirigeait le projet, mais ce rôle serait désormais dévolu au service des achats afin de réduire les coûts. L'objectif principal d'Apple à ce stade est d'obtenir un appareil abordable, ce qui a motivé des modifications parfois contestées en interne. Les fameux compromis qui permettent de contenir les coûts mais qui font hurler les puristes.



L'un des principaux problèmes serait la dalle OLED et les charnières de l'appareil, Apple étant particulièrement préoccupé par le froissement de l'écran. L'entreprise se tournerait vers Samsung et LG pour obtenir un écran insensible aux pliures, le défaut des premiers Galaxy Fold par exemple. Apple serait en mesure d'obtenir une quantité suffisante de charnières pour l'appareil, mais cherche toujours une conception plus rentable et plus facile à produire en série, ce qui pourrait nécessiter une simplification supplémentaire et une réduction du nombre de pièces.



La production de masse devrait commencer en 2025. L'iPad pliable pourrait stimuler les livraisons d'iPad et relancer les ventes mondiales de tablettes, par ailleurs en perte de vitesse depuis quelques mois. L'effet confinement qui a fait exploser le CA d'Apple est terminé. Il faut donc trouver de nouveaux leviers.