Samsung aurait débuté le développement de l'écran OLED Tandem pour iPad et Mac

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

iPad

Guillaume Gabriel

Réagir



Bien que Samsung et Apple soient en concurrence forte sur plusieurs marchés, cela n'empêche pas des partenariats entre les deux grands constructeurs. C'est notamment le cas pour les écrans que la firme de Cupertino souhaite utiliser pour ses futurs appareils.

Parmi ses fournisseurs, on retrouve notamment Samsung Display, qui aurait commencé le développement d'une nouvelle génération d'écran OLED pour les iPad, et potentiellement les Mac. Ce fameux écran OLED se différencie grâce à une structure tandem à double couche.

Les écrans OLED Tandem pour iPad et Mac en 2024 ?

The Elec rapporte aujourd'hui que Samsung Display a commencé le développement de nouveaux écrans dans le but d'être le fournisseur d'Apple pour les futurs iPads OLED, dont le lancement serait prévu en 2024. Dans un premier temps, la firme coréenne avait répondu qu'elle n'était pas disposée à développer ce type d'écran, mais LG Display s'est manifesté depuis pour répondre à la demande de la Pomme, forçant Samsung à revoir ses priorités.



Les nouveaux panneaux OLED seront destinés aux tablettes, aux ordinateurs portables et aux automobiles, dont la double couche permettra d'améliorer la luminosité maximale et proposer une durée de vie plus conséquente.



Les rumeurs évoquent également le désir d'Apple de mettre en place cette nouvelle génération d'écrans sur ses futurs Mac.



Source