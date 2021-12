Swift Playgrounds 4 enfin disponible sur iPad

Il y a 24 min (Màj il y a 24 min)

Applications Mac

Guillaume Gabriel

1



Si vous ne connaissez pas encore Swift Playgrounds, il faut savoir que cette dernière a été lancée sur iPad en 2016 avec un objectif : apprendre aux plus jeunes (et aux moins jeunes) à coder et à faire des expériences de programmation tout en s’amusant.

Lors de la dernière WWDC, la Pomme fait alors la présentation de la version 4, permettant de développer des apps iOS et iPadOS depuis sa tablette. Une attente longue, qui touche finalement à sa fin, puisque la mise à jour est disponible pour tous !

Swift Playgrounds passe la quatrième sur iPad

Pour utiliser Swift Playgrounds, aucune connaissance n’est requise. C’est donc parfait pour les débutants, enfants comme adultes. Tu découvriras toutes les facettes de Swift, un langage de programmation puissant créé par Apple et utilisé par des professionnels pour créer de nombreuses apps très populaires de nos jours.



Si la description donnée par la Pomme au sujet de Swift Playgrounds fait écho à l'apprentissage du développement, la version 4 de l'outil marque un nouveau tournant. Désormais, il est possible pour les développeurs de codes des apps natives en Swift UI à condition d'avoir un iPad sous iPadOS 15.2 minimum.



De plus, il est possible de retrouver son code à tout moment sur xCode pour pouvoir le retoucher facilement sur un Mac. Apple en a profité pour mettre à jour la page de son outil !

Télécharger l'app gratuite Swift Playgrounds