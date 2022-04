Swift Playgrounds va permettre de soumettre des apps sur Mac

En décembre dernier, Apple a publié la très attendue version 4 de Swift Playgrounds, qui permet aux développeurs de soumettre pour la première fois leurs projets directement de l'iPad à l'App Store, sans passer par un Mac. Aujourd'hui, la société invite les développeurs à essayer la nouvelle version bêta de Swift Playgrounds 4.1, qui apporte de nouvelles fonctionnalités sur iPad, mais aussi et surtout sur Mac.

Si vous n'avez jamais entendu parler de cet outil, Swift Playgrounds est une application Apple destinée à aider les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de la société. Avec l'application iPad, les développeurs peuvent désormais coder complètement et soumettre leurs projets à Xcode ou à l'App Store.

Swift Playgrounds est une application révolutionnaire pour iPad et Mac qui permet d'apprendre et d'expérimenter Swift de manière ludique - un puissant langage de programmation créé par Apple et utilisé par les professionnels pour créer les applications les plus populaires du moment. Swift Playgrounds ne nécessite aucune connaissance en codage, ce qui en fait un outil idéal pour les étudiants qui débutent.