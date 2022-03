Xcode 13 obligatoire à partir du 25 avril pour compiler ses apps

Apple a envoyé cette nuit un rappel aux développeurs à propos d'un changement à venir dans les exigences pour soumettre des applications à l'App Store. À partir du 25 avril 2022, toutes les applications créées pour les plateformes d'Apple devront être compilées avec Xcode 13 - la dernière version majeure de l’outil du constructeur.

Xcode 13 sera bientôt obligatoire

Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l'outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plateformes d'Apple comme iOS, macOS, watchOS et tvOS.

Comme l'a rappelé l'entreprise, Xcode 13 comprend les SDK des dernières versions de ses systèmes d'exploitation, qui comprennent iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. La dernière version en date est Xcode 13.3 qui prend en charge iOS 15.4 et MacOS 12.3 notamment.



Ainsi, Apple obligera les développeurs à supporter les dernières versions d'iOS, watchOS, tvOS et macOS disponibles pour les utilisateurs. Cela vaut pour une nouvelle application mais aussi une mise à jour.



Puisque les développeurs devront désormais construire leurs apps à l'aide de Xcode 13, ils pourront profiter des nouvelles API introduites avec iOS 15 et macOS Monterey, telles que SwiftUI, ARKit 5, Safari Extensions for iOS, ShazamKit et SharePlay.

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités passionnantes d'iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 pour offrir des expériences utilisateur encore plus intuitives et précieuses. Améliorez les performances de votre app en remaniant votre code pour tirer parti des fonctions asynchrones de Swift. Et avec les dernières mises à jour de SwiftUI, vous pouvez améliorer vos apps avec de nouvelles fonctionnalités, telles que des vues de liste améliorées, de meilleures expériences de recherche et la prise en charge des zones de focus de contrôle.

Il convient de noter que, si les apps doivent être construites avec la dernière version de Xcode, elles peuvent toujours prendre en charge les anciennes versions des systèmes d'exploitation d'Apple, comme iOS 14 et macOS Big Sur. Par exemple, notre application iSoft est compilée avec Xcode 13 depuis fin 2021 et est compatible jusqu’à iOS 10.



Vous trouverez plus de détails sur le site Apple Developer.

Télécharger l'app gratuite Xcode