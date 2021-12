iSoft v7.9.1 : mode sombre plus consensuel et mise à jour technique

Et voilà encore une mise à jour, la seconde de ce mois de décembre. Après six mois d'inactivité, l'application préférée des fans d'Apple avait accueilli début décembre quelques évolutions pour supporter au mieux les derniers appareils l'iPhone 13 et l'iPad Mini 6, ainsi que des retouches sur le mode sombre. Seulement, les changements esthétiques n'étaient pas au goût de tous... De plus, nous avons effectué beaucoup de modifications invisibles, dont une qui requiert toute votre attention.

iSoft passe en version 7.9.1

Dernière version de l'année. Après les corrections de bugs pour iOS 15 et l'amélioration du confort de lecture, voilà une mise à jour qui se concentre sur le mode sombre et qui modernise le socle technique permettant de gagner en stabilité. Mais ce n'est pas tout, iSoft est désormais compatible avec les Mac Intel grâce à Catalyst, en plus du support des Mac M1 qui est déjà disponible depuis un moment.

Après les améliorations liées à iOS 15, nous avons donc concentré nos efforts sur le mode sombre afin qu'il soit plus confortable que jamais. Nous avons troqué le bleu (ou le marron pour iTweak) pour un gris très foncé afin de différencier les barres de navigation du contenu. Nous en avons profité pour retoucher ci et là quelques éléments afin d'homogénéiser l'expérience sur iPhone, iPad et Mac. D'ailleurs, pour les ordinateurs à puce Intel, l'app est désormais compatible grâce à Catalyst. Jusqu'ici, seuls les Mac M1 étaient en capacité d'installer et de faire tourner iSoft.

Pour le reste, iSoft 7.9.1 a été le théâtre de grands changements sous le capot avec de nombreuses librairies mises à jour, une nouvelle gestion pour les achats intégrés, ainsi que diverses optimisations pour diminuer encore un peu plus l'empreinte de l'application sur le système.



En contrepartie, nous avons du abandonner le support d'iOS 9, ce qui fait que iSoft nécessite désormais iOS 10 minimum pour fonctionner.

Autre point d’attention dû à ce

chantier important, les membres premium doivent restaurer leur achat en allant dans l’app > Réglages > Passer à premium > Restaurer.



Vous savez tout sur cette version 7.9.1 qui est évidemment à télécharger dès maintenant et gratuitement sur l'App Store. Rappelons d'ailleurs qu'iSoft offre de nombreux avantages par rapport au site comme une publicité moindre (ou supprimée avec le compte premium), des notifications à régler selon vos envies, un widget, une extension Apple Watch, l'intégration à Spotlight, un mode sombre, une gestion des articles favoris et plus encore comme un accès rapide au live des keynotes ou aux derniers bons plans de l'App Store.

Télécharger l'app gratuite iSoft