App Store Connect autorise les codes promos personnalisés et les soumissions multiples

L'année dernière, Apple a présenté une nouvelle façon de soumettre des applications, des événements in-app, des pages de produits personnalisées et des tests d'optimisation de pages de produits pour examen dans App Store Connect. À partir du 25 janvier 2022, l'expérience de soumission sera automatiquement mise à jour pour tous les comptes App Store Connect. À côté de cela, on notera la possibilité de créer ses propres codes de réduction pour les abonnements in-apps.

Comme annoncé sur le site Apple Developer, les développeurs peuvent désormais créer leurs propres codes de réduction personnalisés (comme ISOFTPROMO) à distribuer aux clients.



Auparavant, les codes de réduction étaient générés de manière aléatoire et également à usage unique, ce qui signifie que le développeur devait générer un code pour chaque personne. Si les codes à usage unique restent disponibles, Apple estime que les codes d'offre personnalisés faciliteront "l'acquisition, la fidélisation et la reconquête des abonnés."

Désormais, il est encore plus facile d'acquérir, de fidéliser et de reconquérir des abonnés. En plus des codes à usage unique, vous pouvez désormais créer des codes personnalisés dans App Store Connect, chacun portant un nom unique que vous choisissez. Chaque code peut être échangé via une URL directe ou dans votre application.