La nouvelle Mini électrique revoit le design emblématique

Mini, appartenant au groupe allemand BMW, vient de publier les premières photos officielles de la toute nouvelle génération de la citadine à moteur électrique. Il s'agit de la seconde génération, qui marque le coup d'un point de vue stylistique.



La nouvelle Mini électrique avait été aperçue lourdement camouflée il y a quelques jours, la voici désormais toute nue.

Vous avez dit MINI ?

Comme vous pouvez le constater, cette Mini 2023 affiche un design inédit, basée sur une plate-forme adaptée à l’électrique, résultat d’une collaboration avec le chinois Great Wall Motors. Comme chez Volvo qui vend désormais le XC90 thermique (et hydride) aux côtés d'un EX90 totalement électrique, la Mini 3 portes est proposée en deux variantes. Le modèle thermique actuel reste au catalogue, fort d'un restylage, pour ne pas jurer avec la cinquième génération de la "Mini", la quatrième de l'ère moderne.

Pour se démarquer, la nouvelle Mini est passée sur le billard. Il ne s'agit plus d'étirer les phares, d'agrandir la calandre ou de muscler ses passages de roues, le changement est plus global, ce qui ne manquera pas de faire réagir les pérîtes. Certes, on reconnaît toujours la Mini parmi les autres, mais la silhouette évolue avec un effet toit flottant que l'on trouve par exemple chez Land Rover



Si les optiques rondes sont toujours d'actualité, d’autres détails typiques ont été gommés comme les passages de roues en plastique brut, de quoi allonger l'allure de profil. Idem, électrique oblige, exit les fentes sur le côté du bouclier, les inserts dans les ailes ou encore les poignées de portes mises en exergue. Tout est plus sobre, plus lisse.



Même chose à l'avant où la calandre a été stylisée. Quant à l'arrière, c'est probablement le plus frappant, avec la disparition des cerclages chromés autour de feux positionnés de chaque côté du hayon. Un air de Suzuki Swift qui ne plaira pas à tout le monde.

Reste que l'on ne connaît pas encore l'intérieur du successeur de la Mini Cooper SE, le constructeur ayant gardé le secret pour plus tard. C'est la même chose pour la partie technique, bien que les rumeurs annoncent la reconduction du moteur de 184 cv pour la "S" et une version "SE" de 218 cv. Une Works électrique pourrait grimper à plus de 300 cv...



Si vous êtes déjà fan, sachez que les premières livraisons n'auront pas lieu avant le printemps 2024... oui, c'est loin. D'ici là, Tesla aura peut-être enfin levé le voile sur sa Model 1 ou Model 2, et Apple aura peut-être laissé échapper quelques détails sur sa future Apple Car.