Lynk & Co va supporter Apple CarKey

Selon un morceau de code, découvert par MacRumors dans l'application Wallet d'Apple, la fonctionnalité Car Keys du constructeur pourrait bientôt être disponible sur les futurs véhicules de Lynk & Co. Une nouveauté qui pourrait être un atout majeur pour la marque chinoise.

LYNK & CO X CarKey

Si vous ne connaissez pas encore CarKey d'Apple, cette fonctionnalité permet de déverrouiller un véhicule avec un iPhone ou une Apple Watch dotée d'une puce NFC, en stockant une clé de voiture numérique dans Wallet (Cartes en français). L'ouverture s'effectue en approchant l'appareil du lecteur NFC du véhicule compatible.

Les modèles Lynk & Co "01" de 2021 à 2024 sont déjà compatibles avec Apple CarPlay, mais ne disposent pas de la technologie NFC par défaut. Cette norme serait donc bientôt intégrée par le constructeur dans les futurs modèles. La prochaine voiture de Lynk & Co, la Z20, dérivée de la Volvo EX30 et qui sera également le premier véhicule électrique de l'entreprise, pourrait être celui qui inaugurera les clés de voiture numériques, avec un lancement prévu sur plusieurs marchés européens.

Les fonctionnalités des clés de voiture peuvent varier selon le constructeur, mais elles permettent généralement de déverrouiller, verrouiller et démarrer la voiture, comme une clé physique. Introduite par Apple en 2022, Car Keys est déjà supportée par des constructeurs comme BMW, Rivian, Kia et Hyundai. Apple maintient une liste complète des véhicules compatibles sur sa page web dédiée.