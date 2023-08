CarKey d'Apple est de plus en plus présent dans l'industrie automobile

Quand on parle d'Apple dans l'univers de l'automobile, on mentionne quasiment que CarPlay, le système multimédia développé par Apple qui vous propose de rester connecté à votre iPhone et de profiter d'une grande quantité d'applications. Cependant, Apple a aussi un autre enjeu dans l'automobile en 2023, imposer son système de déverrouillage numérique CarKey et c'est loin d'être facile !

De plus en plus de voitures sont compatibles CarKey

Aujourd'hui, pour déverrouiller la porte de votre voiture et accéder au siège du conducteur, vous avez soit une clé ou une carte (comme ce que fournit Tesla). Cependant, une nouvelle tendance se développe : le déverrouillage du véhicule via l'iPhone. Si Tesla le propose déjà depuis longtemps à travers son application disponible gratuitement sur l'App Store, Apple l'intègre directement dans iOS et rend compatible la fonctionnalité avec plusieurs voitures de différents constructeurs automobiles.



Le principe de CarKey est simple, la fonctionnalité accessible depuis iOS 14 permet d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture. CarKey utilise la technologie NFC pour communiquer avec la voiture, via Wallet. Pour marcher, la fonctionnalité utilise la technologie de lecture de balises d'arrière-plan, ce qui limite les appareils compatibles.

Comme l'a remarqué AppleInsider, il y a de plus en plus de véhicules qui proposent une compatibilité avec CarKey, il est flagrant qu'Apple arrive à convaincre efficacement les constructeurs automobiles à prendre en charge cette incroyable fonctionnalité qui rend l'iPhone indispensable au quotidien.



En ce 11 août 2023, voici toutes les voitures qui sont compatibles Apple CarPlay + Apple CarKey :

BMW

2021 - 2023 1 Series

2021 - 2023 2 Series

2021 - 2023 3 Series

2021 - 2023 4 Series

2021 - 2023 5 Series

2021 - 2023 6 Series

2021 - 2023 8 Series

2021 - 2023 X5

2021 - 2023 X6

2021 - 2023 X7

2021 - 2023 X5 M

2021 - 2023 X6 M

2021 - 2023 Z4

2022 - 2023 i4

2022 - 2023 iX

2022 - 2023 iX1

2022 - 2023 iX3

2023 i3

2023 i7

Genesis

2023 GV60

2023 G90

Hyundai

2023 Palisade

2023 IONIQ 6

Kia Motors

2023 Telluride

2023 Niro

2024 Seltos (à venir)

Beaucoup de constructeurs automobiles n'ont pas encore osé le pas, malgré les engagements très stricts d'Apple pour la sécurité afin d'éviter les vols de voitures. La firme de Cupertino continue de convaincre des constructeurs comme Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Honda, Jeep... qui n'ont pas osé intégrer CarKey dans leurs nouveaux véhicules !