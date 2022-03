La fonction CarKey d'Apple débarque chez Kia et Genesis

Il y a bientôt deux ans, Apple introduisait une fonction de clé de voiture numérique qui permet aux utilisateurs de déverrouiller et de démarrer un véhicule compatible en approchant un iPhone ou une Apple Watch de la porte côté conducteur. Jusqu'à présent, seul BMW en avait profité. Mais tout cela vient de changer avec l'arrivée de Car Key chez Genesis, Kia et Hyundai.

Hyundai se lance sur CarKey

Selon Apple, la fonctionnalité a maintenant été étendue à certains modèles 2022 de Genesis et Kia, qui sont tous deux des divisions du constructeur automobile coréen Hyundai. Apple a mis à jour une liste de véhicules sur son site web pour ajouter les modèles Genesis GV60, Genesis G90 et Kia Niro 2022.



Bien qu'annoncée, la fonctionnalité n'est pas encore active sur les véhicules sus-mentionnés, un porte-parole de Kia ayant expliqué que la société "aura plus d'informations sur la disponibilité de la clé numérique dans les semaines à venir". Tout cela confirme les propos de Gurman qui annonçait CarKey chez Genesis en janvier dernier.

Comment fonctionne la CarKey d'Apple ?

Pour mémoire, CarKey permet de remplacer la clé physique d'une voiture par un iPhone. Comme Apple l'a démontré lors de la keynote de la WWDC 2020, il suffit de tenir son iPhone à proximité de la poignée de porte de la voiture pour la déverrouiller grâce à la technologie NFC.



Comme les cartes bancaires et autres cartes d'embarquement, les clés numériques de voiture sont stockées dans l'application Wallet sur un iPhone ou une Apple Watch fonctionnant sous iOS 13.6 ou watchOS 6.2.8 ou plus récent. À l'origine, la fonction utilisait uniquement la technologie NFC, ce qui nécessitait de tenir l'iPhone ou l'Apple Watch près du véhicule, mais une nouvelle version de la fonction basée sur la technologie Ultra Wideband permet aux utilisateurs de l'utiliser sans avoir à sortir leur iPhone de leur poche. Pour cela, il vous faut un appareil équipé de la puce U1 comme l'iPhone 11 et l'Apple Watch Series 6 (ou plus récents).



Rappelons enfin que, même si votre iPhone n'a plus de batterie, Car Key fonctionnera toujours pendant environ 5 heures grâce au mode réserve d'énergie que l'on retrouve également sur toutes les montres de la marque. Cette réserve de marche permet notamment de retrouver un iPhone perdu ou volé qui s'est éteint.