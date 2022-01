Gurman évoque à nouveau CarKey chez Hyundai Genesis

Annoncé lors de la WWDC 20, la fonctionnalité CarKey n'est à ce jour disponible que dans certaines voitures BMW. Avec la puce U1 des iPhone 11 et supérieurs, il est possible de déverrouiller son véhicule allemand.



Selon Mark Gurman, via sa lettre d'information "Power On", la fonction CarKey d'Apple devrait connaître sa première expansion au-delà de BMW avec plusieurs modèles de Hyundai et de sa gamme Genesis. La nouveauté serait disponible d'ici l'été.

Après BMW, Hyundai devrait à son tour se lancer sur cette technologie

Cette information n'est finalement pas surprenante puisque nous avions découvert en septembre dernier, un bout de code dans iOS 15 qui laissait entendre que les prochaines voitures à bénéficier de CarKey seraient les modèles de Hyundai et de sa filiale haut de gamme Genesis.



Il s'agit donc d'une confirmation, bien que M. Gurman souligne que ce partenariat avec CarKey est "un peu particulier si l'on considère le bras de fer public entre Apple et Hyundai au sujet de la production de l'Apple Car il y a environ un an".



Au début de l'année 2021, une rafale de fuites a suggéré qu'un accord entre Hyundai et Apple pour la production de l'Apple Car était imminent. Finalement, quelques semaines plus tard, le journaliste américian rapportait que Hyundai et sa filiale Kia Motors avaient jeté l'éponge quant à la production d'une voiture à conduite autonome pour Apple. La firme ne voulait pas être un simple sous-traitant de Tim Cook.

Comment fonctionne la CarKey d'Apple ?

Pour mémoire, CarKey permet de remplacer la clé physique d'une voiture par un iPhone. Comme Apple l'a démontré lors de la keynote de la WWDC 2020, il suffit de tenir son iPhone à proximité de la poignée de porte de la voiture pour la déverrouiller grâce à la technologie NFC.



Une fois que vous êtes à l'intérieur, placez votre iPhone sur la zone prévue à cet effet pour démarrer la voiture. Mieux, si vous avez un iPhone 11 ou une version ultérieure, vous n'avez même pas besoin de sortir votre iPhone de votre poche pour déverrouiller les portes ou démarrer la voiture grâce à la puce U1.



Car Key ne nécessite pas d'authentification par défaut, il peut donc fonctionner avec un simple tapotement. Apple veille à ce que le processus soit sécurisé et repose sur un jeton unique partagé entre votre iPhone et votre voiture. iOS utilise les informations relatives à votre localisation et à votre identifiant Apple pour éviter toute fraude.



Toutefois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode express que l'on trouve aussi dans certains pays pour prendre les transports avec son iPhone, vous pouvez le désactiver pour exiger l'authentification Face ID ou Touch ID pour déverrouiller et démarrer la voiture. Les clés de voiture peuvent également être ajoutées à l'Apple Watch, ce qui facilite encore plus l'utilisation de cette fonctionnalité.



Et lmême si votre iPhone n'a plus de batterie, Car Key fonctionnera toujours pendant environ 5 heures grâce au mode réserve d'énergie que l'on retrouve également sur toutes les Apple Watch. Cette fonction permet notamment de retrouver un iPhone perdu ou volé qui s'est éteint.