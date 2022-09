iPhone 14 Pro : Apple demande à son partenaire Foxconn de produire plus

C'était un succès prévisible, mais Apple ne pensait pas que la demande serait aussi importante dès les premiers jours de disponibilité des nouveaux iPhone. Alors que l'iPhone 14 n'intéresse quasiment pas les consommateurs, les iPhone 14 Pro et Pro Max battent des records de ventes dans les Apple Store, les revendeurs et chez les opérateurs.

Apple demande à Foxconn d'augmenter la cadence

En début d'après-midi, un rapport mentionnait les ventes très élevées des iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max aux États-Unis et en Chine. Cette tendance se confirme par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, selon l'un de ses récents tweets, Apple vient de demander à son partenaire d'assemblage Foxconn d'augmenter le rythme de production qui avait initialement été prévu avant le lancement des iPhone 14.



Cette consigne pourrait déclencher plusieurs changements au sein des usines de Foxconn en Chine et en Inde. L'entreprise pourrait proposer à ses employés de faire des heures supplémentaires en échange d'une hausse de salaire ou ouvrir de nouvelles sessions de recrutements et formations afin d’accroître la présence des travailleurs sur les chaînes de production dédiées aux iPhone 14 Pro.

Comme l'explique Kuo sur Twitter, Apple aurait également fait une demande "spéciale" à Foxconn pour que les salariés qui assemblent les iPhone 14 migrent vers les chaînes de production des iPhone 14 Pro et Pro Max. L'Apple Park aurait réalisé cette réclamation avec l'étiquette "urgent" pour montrer que la situation est devenue critique en ce qui concerne les délais de livraison pour les commandes sur l'Apple Store en ligne.

Voici ce que dit Kuo à ce sujet :

En raison de la forte demande pour les modèles d'iPhone 14 Pro, ma dernière enquête indique qu'Apple a demandé à Hon Hai de basculer les lignes de production de l'iPhone 14 vers les modèles d'iPhone 14 Pro, ce qui contribuera à améliorer la gamme de produits Apple/iPhone ASP au 4T22.

Sur la base du taux de conversion de la ligne de production, cela équivaut à une augmentation d'environ 10 % des prévisions d'expédition des modèles d'iPhone 14 Pro au 4T22. Seuls quelques changements de commandes de fournisseurs de composants reflètent actuellement la conversion de la ligne de production de Hon Hai (par exemple, Samsung Display).



Je m'attends à ce que la plupart des fournisseurs reçoivent également des demandes d'augmentation de commandes pour les modèles d'iPhone 14 Pro d'Apple dans les prochaines semaines.

On constate sur l'Apple Store en ligne en France des délais de livraison particulièrement élevés pour les iPhone 14 Pro et Pro Max, le premier affiche un délai moyen entre le 18 et 25 octobre, le second une livraison entre le 25 octobre et le 2 novembre. Bien sûr, ces délais de livraison ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des modèles. Prenons aussi en compte que si vous achetez l'iPhone 14 Pro ou Pro Max aujourd'hui, il se peut que la livraison soit plus rapide qu'initialement prévu.