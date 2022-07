Apple anticipe une forte demande pour les iPhone 14 (bien plus que les iPhone 13)

Pour réaliser un gigantesque chiffre d'affaires, Apple peut toujours miser sur l'iPhone, le smartphone pommé est une valeur sûre pour les résultats financiers de l'entreprise depuis sa création. D'après les dernières estimations de l'Apple Park, la demande pour les iPhone 14 devrait être particulièrement importante, on s'en rend compte d'ailleurs chez les fournisseurs comme Samsung Display qui ont reçu une tonne de commandes !

L'iPhone 14, vers un succès historique ?

Que ça soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, les iPhone 13 ont dépassé les attentes d'Apple, des investisseurs et des analystes qui suivent de près les tendances mondiales. Cette magnifique performance pour Apple s'explique par le succès qu'ont rencontré les modèles 13 Pro et 13 Pro Max, le nouvel écran ProMotion à 120 Hz semble avoir été l'atout principal qui a su convaincre des millions de clients !



Avec les iPhone 14, Apple change sa stratégie et exclut définitivement le modèle mini pour laisser place à deux iPhone de 6,1 pouces et deux iPhone de 6,7 pouces. Sur chaque taille d'écran, l'un aura l'étiquette "Pro", l'autre ne l'aura pas. Avec cette nouvelle approche, Apple s'attend à une forte demande de la part des consommateurs qui vont enfin avoir accès à un écran de 6,7 pouces sans avoir besoin d'investir dans le modèle le plus cher (le Pro Max).

Le rapport de Sina Finance indique qu'Apple a commencé à tester la série d'iPhone 14 et désire entamer la fabrication de masse en août avant son lancement en septembre. Les premières ventes de l'iPhone 14 devraient être supérieures à celles de l'iPhone 13. Apple aurait envoyé un message à ses fournisseurs pour les prévenir et les inviter à suivre un rythme de production aussi intense qu'ils le peuvent !



Cette motivation de vouloir produire à un gros volume les iPhone 14 se constate également chez Samsung Display. Un rapport d'ETNews a informé récemment que le partenaire sud-coréen avait reçu une commande de 80 millions d'écrans pour l'ensemble de la gamme iPhone 14.

Apple souhaiterait produire un maximum d'iPhone avant le lancement et après pour éviter un engorgement des délais de livraison qui pourraient très vite monter à la fois sur l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max.